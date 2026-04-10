Saiz acusa al PP de "faltar al respeto y frivolizar" con la detención de un 'casco azul': "Están haciendo el ridículo"

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en una imagen de archivo - Diego Radamés - Europa Press

PAMPLONA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha afirmado que el Partido Popular "está en una deriva ultra y ridícula que llega absolutamente a faltar al respeto y a frivolizar con la detención y el hostigamiento a un 'casco azul', incluso de nuestro país, que está en misión de paz de Naciones Unidas".

Así se ha pronunciado este viernes en Pamplona, en respuesta a los medios de comunicación sobre las declaraciones de la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, sobre la retención de un soldado español por parte de Israel en Líbano.

En concreto, en rueda de prensa el jueves en la Cámara Baja, la portavoz parlamentaria 'popular' precisó que no tiene información sobre el motivo de la detención del militar, pero sobre la duración de la misma, que fue menos de una hora, apostilló que ella ha estado "en controles de tráfico" que le han tenido "bastante más tiempo retenida".

En respuesta a los periodistas esta mañana, Saiz ha planteado "para qué necesitamos a Vox si tenemos un partido como el Partido Popular, que está comportándose" como "un partido antisistema" en lugar de "como un partido de Estado". "Están haciendo el ridículo", ha reiterado la ministra.