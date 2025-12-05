Albares explica a Clavijo, en una llamada, que no se trataron asuntos que afecten a Canarias en la cumbre con Marruecos

Archivo - El presidente de Canarias, Fernando Clavijo - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA/MADRID 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel Albares, ha asegurado al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, que no se trataron asuntos que afecten al archipiélago "ni directa ni indirectamente" durante la XIII Reunión de Alto Nivel (RAN) entre España y Marruecos que tuvo lugar este jueves en Madrid.

Así lo ha señalado el máximo dirigente canario en su perfil oficial de la red social 'X', donde agregó que el ministro se lo transmitió de este modo durante una llamada que se produjo a primera hora de este viernes.

Fuentes del Ministerio de Exteriores, por su parte, han confirmado a Europa Press esa llamada al presidente de Canarias para informarle sobre los resultados de la Reunión de Alto Nivel (RAN) entre los gobiernos de España y Marruecos, y trasladarle tanto la Declaración Conjunta como los distintos acuerdos.

Según estas fuentes, han acordado seguir colaborando en los grupos de trabajo que tengan relación con el interés de Canarias y el titular de Exteriores ha garantizado a Clavijo "su plena colaboración para que su próximo viaje a Marruecos sea un éxito, tal y como hizo en el viaje anterior".

Por su parte, Clavijo ha respondido a Albares que Canarias "sí ha estado presente" en otras reuniones de alto nivel, ya que tanto el Estatuto de Autonomía como la Agenda Canaria "blindan" la presencia del archipiélago en este tipo de encuentros.

Además, el presidente canario ha hecho especial hincapié en que su Gobierno seguirá hablando durante las próximas semanas con el Ejecutivo Central para evitar que en el futuro se produzcan situaciones similares.