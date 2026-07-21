Albares felicita a Miliband por su nombramiento y afirma que cooperarán para "impulsar la prosperidad compartida"

Archivo - El nuevo ministro de Exteriores británico, Ed Miliband. - Yui Mok/PA Wire/dpa - Archivo

MADRID 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha felicitado este martes a su nuevo homólogo británico, Ed Miliband, a quien ha afirmado que cooperarán para "impulsar la prosperidad compartida".

Miliband --líder laborista entre 2010 y 2015 y hasta ahora ministro de Energía-- fue designado este lunes como ministro de Exteriores en sustitución de Yvette Cooper, después de que el nuevo líder del Partido Laborista, Andy Burnham, haya asumido el cargo de primer ministro de Reino Unido.

Un día después, Albares le ha dado la enhorabuena por el nombramiento. "Cooperaremos para seguir avanzando en una agenda política, económica y de seguridad que impulse la prosperidad compartida para nuestros ciudadanos, Europa y el mundo", le ha transmitido Albares al jefe de la diplomacia británica en un mensaje en 'X', recogido por Europa Press.