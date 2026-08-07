Albares insta a Italia a retirar unos controles que atacan "la dignidad" de los españoles: "No hay ningún motivo"

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, a 29 de julio de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha instado este viernes al Gobierno de Giorgia Meloni a retirar los controles impuestos a los viajeros procedentes de España al considerar que se trata de una medida "injustificada" que atenta contra "la dignidad de los españoles" y para la que, a su juicio, "no hay ningún motivo" debido a que la situación en Ceuta ya está "canalizada".

A su llegada a Colombia para asistir a la toma de posesión del nuevo presidente del país, Abelardo de la Espriella, Albares ha defendido que la decisión adoptada por Italia tras la crisis migratoria registrada en la ciudad autónoma no solo perjudica a los ciudadanos españoles, sino que también debilita la "unidad" de la Unión Europea (UE) en un momento en el que, según ha dicho, "exige" actuar de forma coordinada para hacer frente tanto al fenómeno migratorio como a la guerra en Ucrania.

"Esta medida va, en primer lugar, dirigida contra la dignidad de los españoles, pero, en segundo lugar, es un torpedo en la línea de flotación de la unidad europea", ha afirmado el ministro, antes de reiterar su llamamiento al Ejecutivo italiano para que rectifique y retire unos controles que, a su juicio, carecen de "justificación".

En este sentido, ha insistido en que la situación en Ceuta y Melilla está "ampliamente canalizada", ha recordado que la mayor parte de los migrantes que accedieron irregularmente a Ceuta ya han sido devueltos a Marruecos y ha subrayado que ninguno de ellos ha alcanzado la Península.

Albares también ha mostrado su sorpresa por que sea Italia quien haya adoptado esta decisión, al recordar que se trata del país de la Unión Europea con mayor número de entradas irregulares y que España ha actuado siempre con "solidaridad" durante las sucesivas crisis migratorias registradas en territorio italiano.

Por último, el ministro ha insistido en que el Ejecutivo español quiere resolver esta crisis "por la vía diplomática y de manera amistosa", aunque ha advertido de que defenderá "con firmeza" la dignidad de los ciudadanos españoles si la situación no cambia.

"Estamos viendo imágenes en estos momentos en aeropuertos italianos de españoles y españolas que son injustificadas e indignas y no podemos tolerarlas", ha zanjado.

ITALIA MANTIENE LOS CONTROLES

Por su parte, el Gobierno italiano ha respondido este viernes al emplazamiento lanzado por España asegurando que "no acepta ultimátums ni imposiciones" en materia de seguridad nacional y ha asegurado que no reconsiderará la suspensión temporal de la aplicación de Schengen a España, al menos, hasta el próximo 15 de agosto.

"Italia no acepta ultimátums ni imposiciones del extranjero en materia de seguridad nacional y control de fronteras", ha manifestado la oficina de la primera ministra italiana en un comunicado.

El Gobierno italiano se marca esa fecha como tentativa porque tampoco reconsiderará su decisión "hasta que se hayan eliminado por completo los riesgos para la seguridad y el terrorismo en Italia".

"Solo cuando estemos seguros de que no habrá riesgos para la seguridad ni riesgos terroristas para Italia, de que no habrá una nueva oleada y de que no habrá inmigrantes irregulares dirigiéndose hacia territorio europeo, será posible revisar lo que ya se ha decidido", avisa el Palazzo Chigi.

Con todo, el Gobierno italiano asegura que esta dura respuesta "no menoscaba la relación con un país amigo como España" y se mantiene dispuesto "a continuar un diálogo constructivo con el Gobierno de Madrid".