Albares lleva a la ONU las propuestas de España para parar la guerra en Ucrania y en Oriente Medio

MADRID 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, viajará este domingo 21 de septiembre a Nueva York, donde inicia su participación en la 80ª Semana de Alto Nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas, a la que llevará las propuestas de España para frenar la guerra en Ucrania y el conflicto en Oriente Medio.

Albares, que formará parte de la delegación que encabezan el Rey Felipe VI y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, trasladará el compromiso de España con el multilateralismo y con los principios y valores de la Carta de las Naciones Unidas.

El ministro también desarrollará la respuesta de España ante las crecientes necesidades humanitarias debido a la proliferación de conflictos y la crisis de financiación del sistema de Naciones Unidas, agravada por los recortes adoptados por los principales contribuyentes.

Los debates sobre Oriente Medio tendrán una relevancia especial, con la Conferencia para la implementación de la solución de los dos Estados el lunes 22, y la reunión ministerial de apoyo a UNRWA el jueves 25, que copresiden España, Jordania y Brasil, en la que Albares reiterará el firme apoyo político y financiero a la agencia. La situación humanitaria en Gaza será también objeto de varios actos paralelos durante la semana, ha informado el Ministerio de Exteriores.

Respecto a Ucrania, España también tendrá oportunidad de presentar sus propuestas en la V Cumbre de la Plataforma de Crimea y la reunión anual del Grupo de Amigos sobre Rendición de Cuentas en Ucrania.

IBEROAMÉRICA

Asimismo, a partir del próximo lunes se celebrará la reunión ministerial el próximo miércoles 24 de septiembre como preparación a la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños y la Unión Europea (UE-CELAC) de noviembre y el próximo jueves 25 el desayunp de cancilleres iberoamericanos, que presidirá ESpaña al ser el país que albergará la Cumbre Iberoamericana de 2026.

Entre las reuniones organizadas por España también destaca la mesa redonda de alto nivel convocada por el presidente del Gobierno y los presidentes de Brasil y Chile denominada 'Segunda reunión en defensa de la democracia' y que tendrá lugar el miércoles 24 de septiembre.

Otros asuntos con presencia destacable de España a lo largo de la próxima semana son la reunión de los ministros de Exteriores de la UE en el Consejo de Asuntos Exteriores informal el lunes 22; la reunión del Grupo de Amigos de Víctimas del Terrorismo (miércoles 24); la reunión ministerial del G20 (jueves 25); y el 30º aniversario del Programa de acción de juventud de Naciones Unidas (jueves 25).