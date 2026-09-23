Albares niega que Sánchez elevara el tono hacia Marruecos: "No buscamos ser ni duros ni blandos, sino eficaces"

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Senado, a 15 de septiembre de 2026, en Madrid (España). El Gobierno afronta hoy 17 preguntas de la oposición c - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha negado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya elevado el tono hacia Marruecos y ha defendido que el Ejecutivo no busca ser "ni duro ni blando" con el reino alauí, si no tener una relación eficaz para los intereses de España.

En una entrevista en CNN, Sánchez afirmó este martes que considera "evidente" que el control fronterizo por parte de Marruecos "falló" en la entrada masiva de inmigrantes a Ceuta del pasado 30 de julio y asegura que les ha pedido "acciones y respuestas".

Albares ha restado importancia a estas declaraciones del presidente del Gobierno, subrayando que Sánchez dijo "exactamente" lo que ya explicó durante su intervención en el Pleno del Congreso por la situación en Ceuta tras la entrada masiva de unos 80.000 migrantes.

Con Marruecos "no buscamos ni ser duros ni ser blandos, buscamos ser eficaces para los intereses de España, de los españoles, de los ceutíes y de los melillenses", ha defendido en declaraciones a la 'Cadena Ser', recogidas por Europa Press.

Albares ha destacado que el jefe del Ejecutivo también defendió que "la cooperación con Marruecos es positiva" y "está dando resultados", más allá de que el foco se centre en "una frase" pronunciada en una entrevista.

Como ministro de Exteriores, ha defendido "una buena relación" con Marruecos basada en el respeto a la soberanía española e integridad territorial, que a su vez aluda a los principios que firmaron en la Declaración Conjunta Hispano-Marroquí que se pactó en Rabat en abril de 2022.

Por lo que se refiere a la posibilidad de que este miércoles se produzca un nuevo intento de entrada masiva de inmigrantes en Ceuta, tras la campaña en redes sociales en este sentido, Albares ha reiterado que Marruecos ha trasladado que "por supuesto van a colaborar como ocurrió el día 15 de agosto para que no se pueda repetir un salto ni en Ceuta ni en Melilla".

Por último, ha indicado que prevé reunirse este miércoles con su homólogo marroquí, Naser Burita, con quien ha estado en contacto desde el mismo 30 de julio y el martes ya tuvo ocasión de charlar brevemente en los márgenes de la Asamblea General de la ONU. "Estamos cuadrando la agenda", ha afirmado.