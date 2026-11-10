Albares pedirá una respuesta europea al repunte migratorio en Canarias por ser "también frontera exterior" de la UE

Archivo - El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, junto a la comisaria para el Mediterráneo, Dubravka Suica. - JENNIFER JACQUEMART - Archivo

BRUSELAS 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha anunciado este martes que pedirá una mayor implicación de la Unión Europea ante el repunte de llegadas de migrantes a Canarias, especialmente a la isla de El Hierro, y ha defendido la necesidad de una respuesta conjunta de los Veintisiete al recordar que el archipiélago es "también frontera exterior" del bloque.

"Voy a hablar con los comisarios europeos encargados de la política de cooperación, de la política africana y del Mediterráneo para tratar la situación en estos momentos de llegada de migración a la isla de El Hierro", ha explicado el jefe de la diplomacia española en declaraciones a los medios desde Bruselas, donde ha viajado tras participar en el Consejo de Ministros.

Albares ha insistido en que uno de los objetivos de su desplazamiento a la capital comunitaria es conseguir que la Comisión Europea y los responsables comunitarios de cooperación con África "se involucren decididamente y sigan trabajando conjuntamente con España", al tiempo que ha recordado que Canarias es "también frontera exterior de la Unión Europea, además de ser un territorio importantísimo para España".

De hecho, el ministro se verá este miércoles con la comisaria para el Mediterráneo, Dubravka Suica, y con el comisario de Asociaciones Internacionales, Josef Síkela, a quienes trasladarán "información de primera mano" sobre el aumento de la presión migratoria en Canarias. Eso sí, esta vez no se reunirá con el comisario de Interior y Migraciones, Magnus Brunner, según ha explicado.

Albares también ha detallado que el Gobierno mantiene contactos con los principales países de origen y tránsito de la migración hacia Canarias, especialmente Senegal y Gambia, con cuyos ministros de Exteriores ha conversado en varias ocasiones durante los últimos días para abordar el incremento de llegadas.

"Todos ellos son países prioritarios de la cooperación española. También hay una fuerte presencia de la cooperación de la Unión Europea y por eso voy a hablar con el comisario encargado de ello", ha señalado, advirtiendo además de la presión migratoria procedente del Sahel, especialmente de países como Malí y Níger.

LA SITUACIÓN POLÍTICA EN SENEGAL Y GAMBIA

Preguntado por las causas del repunte migratorio y la eficacia de la cooperación con los países de origen, el ministro ha defendido las relaciones de España con Senegal y ha atribuido parte del incremento de llegadas a circunstancias políticas que están afectando a la capacidad de control de las autoridades locales, en concreto los Juegos Olímpicos de la Juventud.

El ministro de Exteriores ha insistido en que "África es un desafío para toda Europa" porque la diferencia de renta lleva a la presión migratoria que "sufren en primer lugar" los países del Sahel y otras zonas del continente como Canarias, por lo que ha hecho un llamamiento a "resolver esta situación lo antes posible".