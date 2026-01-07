Albares pide "respeto" para Zapatero y recuerda al PP que salió en defensa de Aznar frente a Chávez

Archivo - El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha pedido a todas las fuerzas políticas, y en particular al PP, "respeto" hacia el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y la labor de mediación que ha venido realizando en Venezuela, esgrimiendo que afecta a la "dignidad" de España y recordando como este salió en defensa del expresidente José María Aznar frente al mandatario venezolano, Hugo Chávez.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Albares ha puntualizado que Zapatero "no actúa en nombre del Gobierno de España ni con un mandato del Gobierno de España" en lo que se refiere a Venezuela "pero realiza una labor que desde luego el Gobierno de España reconoce y valora".

Es más, ha recordado que esa labor de mediación se inició en 2015 a petición de la oposición venezolana y contó en su momento también con el reconocimiento del entonces presidente, Mariano Rajoy, cuando contribuyó a la liberación del opositor Leopoldo López, animando a recurrir a la "hemeroteca".

VENEZUELA COMO INSTRUMENTO DE DESGASTE

En opinión de Albares, esto se debía a que entonces "el Partido Popular no intentaba, probablemente, utilizar al pueblo de Venezuela como un burdo instrumento de desgaste en la política nacional", como a su juicio está haciendo ahora.

Así las cosas, ha solicitado "a todas las fuerzas políticas, y muy directamente al Partido Popular, que no se apoyen en el pueblo de Venezuela para hacer oposición de desgaste de manera ridícula" al Gobierno que, según él, es el que "más ha hecho por el pueblo de Venezuela".

El ministro ha recordado en este punto que ha sido con Pedro Sánchez en la Moncloa cuando se han trasladado a España los opositores Leopoldo López y Edmundo González --candidato presidencial en 2024 por la oposición-- y cuando 200.000 venezolanos han podido instalarse en el país "con estatuto de trabajo y residencia prácticamente automático" mientras que el anterior Gobierno "no movió ni un dedo".

Además, ha aprovechado para defender que "cuando se trata de las figuras de expresidentes del Gobierno está también la dignidad del Estado en juego". "Yo solicito a todas las fuerzas políticas respeto hacia este expresidente", ha reclamado.

En este sentido, ha resaltado que siendo presidente Zapatero "defendió la dignidad del Estado español y de otro expresidente", en referencia a Aznar, "precisamente frente a un presidente de Venezuela, Hugo Chávez, al que le solicitó respeto".

Albares se refería así al encontronazo que se produjo en la Cumbre Iberoamericana de Santiago de Chile de 2007 en la que el rey Juan Carlos I terminó pidiendo callarse al mandatario venezolano, que estaba criticando al expresidente del PP pese a la petición de Zapatero de que cesara en su actitud.