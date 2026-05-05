Albares reafirma el compromiso de España con el desarme químico tras elevar la amenaza a prioridad de seguridad nacional

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares. - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 5 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha reafirmado este martes el respaldo de España al desarme químico supervisado por la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ), tras haber elevado este tipo de amenaza al nivel de prioridad de seguridad nacional.

Albares se ha reunido con el director general de la OPAQ, Fernando Arias, a quien ha trasladado el "respaldo firme" a su gestión durante un periodo de "transformación crítica" para la Organización, así como a la "labor determinante" que han realizado en tareas de verificación, investigación y atribución, según ha informado Exteriores a través de un comunicado.

El ministro ha reafirmado al diplomático el compromiso de España con el desarme. "Este compromiso se ha visto reforzado por la aprobación de la primera Estrategia Nacional contra la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva", han indicado.

Dicha Estrategia Nacional fue aprobada por el Consejo de ministros en febrero de 2026 y a través de ella España "formula ante esta amenaza sus objetivos y líneas de acción" en un marco global "cada vez más complejo", según publicó el BOE en ese momento.

APORTACIONES FINANCIERAS VOLUNTARIAS

Asimismo Albares ha asegurado que seguirán cumpliendo con sus compromisos para "garantizar" que la OPAQ mantenga su capacidad operativa de inspección y verificación. "Seguiremos contribuyendo activamente a su actividad mediante aportaciones financieras voluntarias a distintos fondos", ha declarado.

Finalmente, ha destacado que estas "aportaciones" irán "muy particularmente" destinadas al "dosier sirio", así como también a iniciativas como el proyecto 'REDHISPANA', orientado a "reforzar las capacidades analíticas, de prevención y cooperación en el ámbito iberoamericano".