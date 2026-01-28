Albares reconoce que las imágenes de EEUU "sobrecogen a todos" y contrapone el modelo migratorio español al de Trump

El Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares - Europa Press

MADRID 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha reconocido que las imágenes que llegan de Minneapolis, donde un enfermero murió a manos de agentes de la Patrulla Fronteriza y Aduanas (CBP), en el marco de las medidas contra la inmigración adoptadas por la Administración de Donald Trump "nos sobrecogen a todos" y ha contrapuesto a ello el modelo adoptado por el Gobierno, que está permitiendo reducir las llegadas de inmigrantes irregulares.

"Es muy evidente que las imágenes que estamos viendo nos sobrecogen a todos", ha sostenido en declaraciones en 'Catalunya Radio', recogidas por Europa Press, en la que ha aprovechado para reivindicar la política migratoria del Gobierno y para denunciar la "amalgama" que desde la extrema derecha, Vox incluido, se hace entre migración y delincuencia y que es "absolutamente falsa".

"Nuestro modelo policial, nuestra relación con la migración, con nuestros propios ciudadanos, se basa siempre en la cooperación y en el respeto de la dignidad y de los Derechos Humanos de toda persona", ha afirmado.

Albares ha subrayado que los movimientos migratorios son un "fenómeno global y no una circunstancia de tal o cual país, y hay muchas formas de enfrentarse a ellos y de encararlos", insistiendo en que quienes llegan de manera irregular son muy pocos.

"La mayor parte de los migrantes en todos nuestros países entran de manera regular, vienen a trabajar, a integrarse, a ayudar al progreso económico y social de nuestro país", ha incidido.

En este punto, el ministro de Exteriores ha sacado pecho de las caídas en las llegadas de migrantes irregulares a España, en particular por la ruta canararia y la andaluza, que ha atribuido a la forma en la que el Gobierno encara "ese fenómeno migratorio desde un diálogo político de muy alto nivel con los países de origen y tránsito" y también apostando por "una política de cooperación al desarrollo para atacar a las causas profundas", al tiempo que se combate a las mafias que trafican con personas.

Así las cosas, ha considerado que "poner el peso exclusivo en el migrante, mucho más poner el peso en todos aquellos ciudadanos que creen correctamente que todo migrante tiene derecho a sus Derechos Humanos y a su dignidad, es un error y desde luego amalgamar emigración y delincuencia es una falsedad".