Albares reitera a su homólogo estonio el "pleno compromiso" de España con la defensa del flanco oriental

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, se reúne con su homólogo de Estonia, Margus Tsahkna, en Madrid - MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

MADRID 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha reiterado este martes a su homólogo estonio, Margus Tsahkna, el "pleno compromiso" de España con la seguridad del flanco oriental en el marco de la invasión rusa de Ucrania.

"España está plenamente comprometida con la seguridad y la defensa de Estonia y del flanco oriental", ha trasladado Albares a su homólogo durante el encuentro que ambos han mantenido en Madrid, según ha informado Exteriores en un comunicado, recordando la presencia militar española desde 2015 y defendiendo que es una aliado firme en la zona.

Ambos también han tenido ocasión de hablar sobre defensa, otro de los ámbitos donde la cooperación entre ambos países es excelente, según Exteriores, que ha indicado que la industria de defensa española es el octavo mayor proveedor de las Fuerzas Armadas de Estonia, con una amplia experiencia en el país y una demanda creciente.

Por lo que se refiere a las relaciones económicas, se ha destacado la participación de empresas españolas de amplia experiencia internacional en proyectos de interconexiones e infraestructuras de gran importancia para el país, la región y la Unión Europea en su conjunto, como Rail Baltica.

En otro orden de cosas, los dos ministros han abordado la promoción del español en el sistema educativo estonio y el compromiso de España con la creación de nuevas secciones bilingües en las escuelas del país, siguiendo el ejemplo del instituto Gymnasium Mustamäe en Tallin, cuya sección abrirá sus puertas en 2026-2027.

Por último, Albares y Tsahkna han hablado sobre los retos a los que se enfrenta la UE así como la relación transatlántica, además de abordar los conflictos en Ucrania y en Gaza, en los que España defiende todos los esfuerzos diplomáticos que se están llevando a cabo para alcanzar la paz, según Exteriores.