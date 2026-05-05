Albares reivindica que es "imperativo" que la UE dé "un salto de independencia" y asuma "su papel de potencia mundial"

Archivo - El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, durante la rueda de prensa tras la celebración del Consejo de Ministros en el Palacio de la Moncloa, a 24 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha reivindicado que "es imperativo" que Europa dé "un salto de independencia" y asuma "de una vez por todas su papel de potencia mundial" para demostrar que puede "ofrecer un modelo alternativo" y "equilibrar" el mundo en "estos momentos tan tensos".

Durante el diálogo con la comisaria de Ampliación de la Comisión Europea, la eslovena Marta Kos, en un acto que sobre el aniversario de la adhesión de España a las Comunidades Europeas y la próxima ampliación de la UE, Albares ha reconocido la importancia de los valores del tratado y la soberanía europea frente al resto del mundo. "Estar libre de coerción para poder decidir libremente y seguir siendo nosotros mismos", ha consagrado.

En este sentido, ha puntualizado tres aspectos en los que la UE debe luchar por su independencia: "coerción económica y comercial, coerción militar y de uso de la fuerza".

Por su parte, la comisaria de Ampliación ha instado a los Estados miembros de la UE a tener "una visión más amplia" al respecto de posibles nuevas adhesiones y ha planteado la opción de adhesiones parciales con algunos países como Ucrania o Moldavia, en un contexto en el que "hay una nueva capa de urgencia"

Así, Kos ha aseverado que "ahora la ampliación es una prioridad" y que "nunca ha sido tan importante en términos de seguridad y estrategia". Por ello, ha mantenido que los candidatos como Ucrania, Moldavia o Montenegro --que tiene el proceso más avanzado-- desempeñan "un papel crucial" en materia de seguridad.

La comisaria europea ha insistido también en la necesidad de "luchar en aras de la paz" y ha recordado los valores con los que nació el proyecto de la Unión Europea.

"A lo mejor hemos olvidado que la Unión Europea es un proyecto de paz. Al principio parecía obvio, pero ahora que tenemos conflictos no es tan fácil. Tenemos que garantizar ese derecho a la paz", ha concluido.

ESPAÑA ES FUERTE SI EUROPA LO ES

El titular de Exteriores ha asumido además que "no hay una España fuerte sin una Europa fuerte" y que "ningún país dentro de la UE ni ninguno que quiera entrar será fuerte y dinámico" sin una Europa que también lo sea.

En ese marco, ha dicho que España "es un ejemplo para otros" y que ha demostrado que "se puede ser miembro de la UE sin caer en el eurocinismo", apuntando a algunos países que "han entrado al club y se han beneficiado enormemente" pero que se muestran "siempre críticos con Bruselas". "Como si los problemas vinieran de Bruselas y las soluciones solo pudieran venir de la capital nacional", ha criticado.

Albares ha recordado la necesidad de "llamar a las cosas por su nombre" y ha insistido en un necesario "rearme moral" a nivel europeo e internacional. También ha subrayado que hay "un orden internacional que sigue vigente bajo los principios de la Carta de las Naciones Unidas" y que "el orden alternativo es la guerra, la ley del más fuerte, de la selva que va a conducir al caos".

En este marco, el ministro ha reiterado que la UE es "una construcción de paz basada en el derecho" y que, sin derecho internacional, se está "pisoteando la existencia de la propia UE".

Además, ha reafirmado su postura en torno al multilateralismo para responder a problemas como "el cambio climático, el subdesarrollo, la canalización de los flujos migratorios", entre otros elementos, que ha dicho son "más importantes que nunca".