Albares resalta la importancia del vínculo transatlántico en su primer encuentro con el nuevo embajador de Trump

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, se reúne con el nuevo embajador de Estados Unidos en España, Benjamín León - MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

MADRID 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha recibido este martes al nuevo embajador de Estados Unidos en España, Benjamín León, ante el que ha resaltado la importancia del vínculo transatlántico en un momento en que la postura adoptada por la Administración de Donald Trump respecto a Europa está provocando su cuestionamiento.

Según ha informado Exteriores en un comunicado al término del encuentro, la cita ha permitido tratar "los principales asuntos de la agenda bilateral" y el ministro ha aprovechado para remarcar "la importancia del vínculo transatlántico en el año que se conmemora el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos".

"España y Estados Unidos mantienen unas sólidas relaciones bilaterales que ambos países confían en seguir fortaleciendo y estrechando, en los ámbitos político, de seguridad, económico, cultural y científico, entre otros", ha destacado Exteriores en su breve nota.

Albares ha recibido a León en el Palacio de Viana apenas 24 horas después de su llegada a Madrid tras haber jurado el cargo la semana pasada ante el secretario de Estado, Marco Rubio, algo inusual cuando llegan a España nuevos embajadores y que pone de manifiesto la voluntad del Gobierno de empezar con buen pie con el nuevo emisario de Trump.

Además, el ministro también acudirá mañana a la presentación de cartas credenciales por parte de León ante el Rey Felipe VI, una ceremonia en la que su presencia no es habitual, habida cuenta de que desde enero de 2024 solo había asistido a uno de estos actos, en septiembre pasado.

Tampoco es lo habitual que un embajador pueda cumplir con este acto protocolario que le permitirá ejercer a todos los efectos como representante de su país de forma tan automática, a que por regla general los embajadores recién llegados suelen esperar varias semanas hasta que se juntan al menos seis para organizar una ceremonia.

En esta ocasión, también se ha hecho una excepción con el embajador estadounidense, ya que para la ceremonia en el Palacio Real de este miércoles ya había seis representantes que iban a presentar cartas credenciales. Así, a petición de Exteriores, Casa Real ha incluido también a León, por lo que serán en total siete.