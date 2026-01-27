Albares responde a Rutte que no es incompatible tener "una Europa fuerte" con la defensa de la OTAN

1046366.1.260.149.20260127174900 El Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares durante la cena oficial del Spain Investors Day, en el Palacio de la Bolsa de Madrid, a 14 de enero de 2026, en Madrid (España). - Europa Press

BRUSELAS 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha respondido al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, que no es incompatible "desarrollar una auténtica soberanía europea" con la seguridad euroatlántica, y ha sotenido que, de hecho, "una Europa fuerte" hará a la alianza también más potente.

En declaraciones a los medios después de inaugurar un mural conmemorativo del 40 aniversario de la adhesión de España en la UE en la sede de la Representación de España ante las instituciones comunitarias en Bruselas, el jefe de la diplomacia española ha expresado su desacuerdo con las palabras de Rutte de este martes, que apeló a los que ven posible la defensa de la UE sin Estados Unidos a que "sigan soñando".

"No veo la oposición entre la seguridad europea, desarrollar una auténtica soberanía europea de seguridad, que la disuasión que protege a nuestros ciudadanos esté en nuestras propias manos y la seguridad euroatlántica. No es nada antinómico. Una Europa fuerte redundará también en una seguridad euroatlántica fuerte", ha esgrimido.

Tras decir que no comparte las declaraciones de Rutte, ha recordado que hasta Estados Unidos ha instado al bloque comunitario a que avance en su autonomía. También ha defendido que "es la hora de la soberanía europea" y de "transformar" la potencia económica y política que es la Unión Europea, en una que "se siente en la mesa de las grandes potencias para ser una más" y defender "esos valores europeos que incluyen también la paz".

Con todo, el ministro de Asuntos Exteriores ha opinado que es necesario recordar que "Europa no es un territorio donde alguien pueda traer la amenaza o incluso el uso de la fuerza", después de que Estados Unidos haya plateado la imposición de aranceles a países europeos que participaron en maniobras militares en Groenlandia, o haya insistido en sus pretensiones de anexionarse la isla del Ártico.

LA UE, UN "HORIZONTE DE ESTABILIDAD" PARA ESPAÑA

Como conmemoración del 40 aniversario de la adhesión de España en la Unión Europea, el ministro ha inaugurado en la sede la Representación Española ante la UE un mural realizado por el artista belga Julien Crevael con el lema 'El futuro es Europa', inspirado en uno icono artístico que estuvo ubicado en el barrio europeo de Bruselas con un mensaje similar, 'The future is Europe'.

En opinión del ministro, el mural escenifica lo que el proyecto europeo significó para España hace cuatro décadas, que fue la "consolidación de la Transición democrática" el "inmenso anhelo de generaciones" que querían la integración en las entonces Comunidades Europeas, así como la "etapa de modernización" que proyectó a nuestro país hacia el mundo.

Durante su intervención en el acto, Albares ha defendido para España, Europa ha sido un "horizonte de estabilidad", y a día de hoy "Europa se refleja en la vida cotidiana", desde las empresas al mundo rural. "Europa ha dejado de ser una idea para convertirse en una realidad plasmada en la vida cotidinana", ha añadido.

También citado un Eurobarómetro reciente que reflejaba que 7 de cada 10 europeos ve con buenos ojos a la Unión Europea, y que 76% de los españoles perciben formar parte de ella como "una fuente clara de crecimiento".

En este punto, ha apuntado que la UE representa para millones de personas "algo más que un mercado exitoso o un marco institucional", más bien "una forma de ser y de entender el mundo", basada en "la democracia, el pluralismo, la igualdad y la dignidad humana". Por ello, le ha instado a "fijar una posición" de defensa de la soberanía, la integridad territorial y el Derecho Internacional.

"La paz internacional, el cambio climático o la lucha contra pandemias solo tienen respuesta para nosotros y para el resto de países desde Europa y con más Europa", ha proseguido Albares, para añadir que, "frente a grandes potencias políticas y económicas", el "verdadero patriotismo español es un patriotismo europeo".

Albares ha finalizado su intervención recordando de dónde vienen España y la Unión Europea y señalando cuál es su "responsabilidad hacia el futuro", en un momento en el que "una conquista" como la democracia "está siendo desafiada desde fuera y desde dentro de Europa".