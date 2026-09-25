Albares se reúne con su homólogo de Argelia para seguir reforzando la relación y preparar la cumbre de octubre

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares. - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, se ha reunido con su homólogo de Argelia, Ahmed Attaf, para seguir profundizando en la relación bilateral y preparar la Reunión de Alto Nivel (RAN) prevista para octubre.

"Seguimos reforzando las buenas relaciones con un país vecino y socio", ha dicho Albares en un mensaje en la red social X tras reunirse con Attaf en los márgentes de la Asamblea General de la ONU, en Nueva York.

"La estabilidad y prosperidad del Mediterráneo es un compromiso compartido", ha sostenido el ministro español, que no ha ofrecido más detalles de lo abordado durante la reunión, que se produce después de la visita del pasado 20 de julio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a Argel, donde se reunió con el mandatario argelino, Abdelmayid Tebune.

Según ha informado el Ministerio de Exteriores argelino en un comunicado, el encuentro de Attaf y Albares ha permitido revisar la relación bilateral y las perspectivas de seguir profundizándola, felicitándose ambos ministros por su buen momento en áreas como la energía, la cooperación económica y el comercio.

Asimismo, la cita ha permitido a ambos abordar los preparativos de la próxima RAN, "prevista para octubre", y que incluirá un foro empresarial, de acuerdo con el Ministerio argelino. La cumbre fue acordada durante el encuentro entre Sánchez y Tebune y se celebrará en España, ya que la última tuvo lugar en abril de 2018 en Argel.

Por último, Albares y Attat también han tenido ocasión de discutir sobre otras cuestiones regionales e internacionales, como la situación en el Sahel o los últimos acontecimientos en Oriente Próximo, siempre según el Ministerio argelino.

OTRAS BILATERALES

Por otra parte, Albares ha aprovechado su estancia en Nueva York para mantener otras reuniones bilaterales. Así, este jueves se reunió con el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, a quien ha pedido "el cese de los ataques en la región, la desescalada y la libre navegación por Ormuz conforme a la Convención sobre Derecho del Mar" así como "el respeto de los Derechos Humanos", según ha informado en 'X'.

Igualmente, ha mantenido un encuentro bilateral con el ministro de Exteriores saudí, Faisal bin Farhan, con cuyo país ha dicho que España sigue "trabajando por la estabilidad y la paz en Oriente Medio".

"Hay que respetar el paso libre en Ormuz y Bab-el-Mandeb", ha defendido Albares en la citada red social, advirtiendo de que "los ataques a Arabia Saudí y los países del Golfo son injustificables y deben cesar".