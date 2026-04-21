Albares se reúne este miércoles con Picardo para tratar los preparativos de la aplicación del acuerdo sobre Gibraltar

Archivo - (I-D) El ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, y el ministro de Asuntos Exteriores, Cooperación y Unión Europea , José Manuel Albares, junto con el comisario europeo, Maros Sefcovic, y el entonces ministro británico, David Lammy - Lukasz Kobus / Comisión Europea - Archivo

MADRID 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, se reunirá este miércoles por la tarde con el ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, con el fin de abordar los preparativos de cara a la entrada en vigor del acuerdo alcanzado entre la UE y Reino Unido sobre el Peñón, prevista para el próximo 15 de julio.

Fuentes de Exteriores han indicado que el encuentro, también confirmado por el Gobierno gibraltareño en un comunicado, tendrá lugar en el Palacio de Viana a las 16.00 horas y permitirá a ambos "abordar los preparativos para la aplicación del acuerdo".

La cita se producirá un día antes de que el ministro se desplace al Campo de Gibraltar, donde tiene previsto participar en un encuentro con empresarios en la Cámara de Comercio de la zona para analizar el acuerdo alcanzado el pasado mes de diciembre y su impacto en el tejido empresarial.

Aunque tanto Albares como Picardo han participado durante todo el proceso de negociación del acuerdo por el que se regirá la relación de Gibraltar con la UE tras el Brexit, lo cierto es que no es muy habitual que se produzcan contactos entre el ministro de Exteriores y el ministro principal de Gibraltar.

El de este jueves tiene lugar después de que Veintisiete respaldaran el pasado 1 de abril por unanimidad la firma y aplicación provisional del acuerdo, allanando así el camino para que pueda entrar en vigor el 15 de julio, tres meses después del calendario con el que inicialmente contaban Bruselas y Londres, que confiaban en que todo pudiera estar listo antes del 10 de abril, cuando comenzó a aplicarse el nuevo Sistema Europeo de Entradas (EES) en las fronteras europeas.

El acuerdo tiene como elemento principal la supresión de la Verja, ya que los controles pasarán a realizarse por parte de la Policía Nacional en el aeropuerto y en el puerto del Peñón, con vistas a garantizar las normas del espacio Schengen.

Además, también está previsto el uso compartido del aeropuerto, una unión aduanera entre el Peñón y la UE y la introducción por parte de Gibraltar de un impuesto indirecto, similar al IVA, con vistas a acabar con las distorsiones fiscales, entre otras cuestiones.