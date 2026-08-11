Albares tacha de "frívolas" las críticas de Italia porque Ceuta y Melilla son "la frontera más compleja del mundo"

1110117.1.260.149.20260811140347 El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, se reúne con el presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas. - Gabriela Sardá Núñez - Europa Press

CEUTA, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha tachado este martes de "frívolas" las críticas de Italia tras la crisis migratoria en Ceuta incidiendo en que la frontera de España con las dos ciudades autónomas es la "más compleja del mundo" y censurando los "bulos" que, por interés político interno, se han lanzado en los últimos días desde el Gobierno de Giorgia Meloni.

Durante la rueda de prensa que ha ofrecido en Ceuta tras reunirse con el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, Albares ha explicado que, en las conversaciones que mantiene con sus colegas de la UE, incluidos los comisarios de Interior y para el Mediterráneo, desmonta los "bulos" y las "utilizaciones interesadas, partidistas, ideológicas" que, a su juicio, se están haciendo de la situación en Ceuta.

"Traslado la realidad de esta ciudad para trabajar todos juntos y para reforzar la frontera más única, más compleja, más especial que tiene la Unión Europea junto con la de Melilla", ha enfatizado Albares, antes de insistir en que ninguna de las personas que ha entrado irregularmente en Ceuta ha salido hacia la Península "ni puede hacerlo" porque existe un "doble filtro de control" fronterizo. "Explico a mis colegas europeos que Ceuta y Melilla garantizan la integridad del espacio Schengen", ha recalcado.

En este contexto, ha señalado que lo que recibe "mayoritariamente" es el convencimiento de que España y Ceuta merecen el "apoyo, la implicación y la solidaridad" europeas, si bien ha cargado contra la "confrontación" y la "desinformación" que, ha dicho, practican "algunos".

Se refería a la "internacional reaccionaria", con sus "terminales en Europa y España incluidas", que, según ha denunciado, han optado por "coordinarse", no "para resolver la situación, sino para explotarla en provecho propio, partidista e ideológico".

RECIBEN EL DOBLE DE IRREGULARES QUE ESPAÑA

Albares ha incluido al Gobierno de Giorgia Meloni entre quienes por ese afán partidista y por sus "necesidades electorales internas" intentan explotar esta "situación inédita" y ha llamado la atención sobre que el hecho de que "el país que tiene el mayor número de entradas irregulares en Europa", en concreto, el doble que las de España, sea el que ha apostado por introducir "controles migratorios a los vuelos y los barcos que llegan de España".

En este punto, el titular de Exteriores ha añadido que los desplazamientos de inmigrantes irregulares entre España e Italia habitualmente son "ínfimos", pues "prácticamente no llegan al uno por ciento".

"Todos los europeos tienen que tomar conciencia de que, cuando hablamos de la frontera de Ceuta y Melilla, que es la frontera de España y la frontera de la Unión Europea, estamos hablando no solamente de la frontera más compleja y más especial de Europa sino de la frontera más compleja y más especial del mundo, que es la frontera de Europa con África", ha aseverado el ministro.

Y ha apostillado: "Eso lo dice todo y, por lo tanto, no se puede hablar con la ligereza y con la frivolidad con la que ha estado hablando el gobierno italiano".

Meloni no ha sido la única que ha criticado la actuación del Gobierno español. La primera ministra de Dinamarca, la socialdemócrata danesa Mette Frederiksen, ha coincidido con la dirigente italiana en criticar las políticas de inmigración descontrolada, mientras que el primer ministro sueco, el 'moderado' Ulf Kristersson, ha calificado de "muy mala idea" la regularización extraordinaria de inmigrantes aprobada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

REFORZAR EL APOYO A LAS CIUDADES AUTÓNOMAS

En la rueda de prensa, Albares ha aprovechado para insistir en la necesidad de que Europa refuerce el apoyo a Ceuta y a Melilla teniendo en cuenta "su especificidad también desde un punto de vista social y económico".

Como colofón ha hecho un llamamiento a trabajar en favor de Ceuta desde la unidad de todas las fuerzas políticas españolas, "independientemente del color político", y también desde "la unidad de todos los europeos".