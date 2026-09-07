Albares viaja a Bruselas para verse con el comisario de Interior el mismo día que Vivas

Archivo - El comisario de Interior, Magnus Brunner. - FRANCOIS LENOIR /EUROPEAN COUNCIL - Archivo

BRUSELAS 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, viajará este martes a Bruselas para verse con el comisario de Interior, Magnus Brunner, y con la comisaria para el Mediterráneo, Dubravka Suica, el mismo día en que los responsables comunitarios recibirán al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, y mientras Bruselas sigue evaluando la petición del Gobierno de reforzar el apoyo de Frontex y recibir fondos de emergencia tras la entrada irregular de miles de migrantes desde Marruecos los pasados 30 y 31 de julio.

Brunner recibirá a primera hora de la tarde al presidente ceutí, que por la mañana tiene varios encuentros previstos en el Parlamento Europeo, incluido con la presidenta de la institución, la conservadora Roberta Metsola, y con el presidente del Partido Popular Europeo (PPE), el alemán Manfred Weber. Más tarde, el comisario se verá con Albares, en torno a las 18:00 horas.

Fuentes comunitarias confirman las reuniones de Albares con los comisarios pero desligan estas citas del reciente anuncio hecho por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre la intención de pedir el ingreso de Ceuta y Melilla en la Unión Aduanera y su recalificación como regiones ultraperiféricas.

Sánchez avanzó la semana pasada estas iniciativas aunque, a falta de propuestas concretas, Bruselas ha evitado hasta ahora valorar tal escenario, al tiempo que avisan de la complejidad de los procesos, que pasarían incluso por la necesidad de reformar los Tratados.

En todo caso, el Ejecutivo comunitario mantiene a través de Brunner y Suica contactos constantes tanto con las autoridades españolas como con las marroquíes para agilizar una solución a la crisis abierta en Ceuta y acelerar el retorno de los miles de migrantes irregulares que no tienen derecho a la protección internacional que les permitiría permanecer en suelo comunitario.

Tras la petición por parte de España de fondos de emergencia y un refuerzo del apoyo de Frontex y de la Agencia de Asilo de la UE, Brunner habló el pasado jueves por teléfono con el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, para impulsar los contactos a nivel técnico necesarios para que la petición de ayuda se pueda materializar.

Bruselas quiere conocer "sobre el terreno" las necesidades y coordinar el modo más operativo de desplegar el apoyo y, en ese marco, Brunner y Marlaska ya acordaron en su llamada que esta misma semana se desplegaría una misión de expertos comunitarios en Ceuta para valorar la situación.

Una segunda delegación técnica también se desplazará esta semana a Madrid para avanzar en el diálogo, han apuntado las fuentes consultadas, que subrayan la importancia del diálogo técnico para "entender" las necesidades y conocer los avances en el control de la situación.