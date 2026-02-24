Albares viaja a Kiev para escenificar el apoyo de España en el cuarto aniversario de la invasión rusa

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ofrece una rueda de prensa tras reunirse con su homólogo griego, Georgios Gerapetritis, a 3 de febrero de 2026, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, se ha desplazado este martes a Kiev, coincidiendo con el cuarto aniversario de la invasión rusa en Ucrania, para escenificar el apoyo del Gobierno de España al país junto al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.

Este es el cuarto viaje que Albares realiza a Ucrania desde que se produjo la invasión rusa hace cuatro años. El último tuvo lugar en enero de 2025 y en aquella ocasión visitó Leopólis, anunciando un nuevo paquete de ayuda humanitaria de 10 millones de euros, que elevó por encima de los 100 millones la asistencia de este tipo brindada por España.

Este lunes, desde Bruselas, donde asistió al Consejo de Asuntos Exteriores, el ministro volvió a reiterar que "España va a seguir junto al pueblo de Ucrania y el Gobierno del presidente Zelenski tanto tiempo como sea necesario".

En su opinión, "no hay ninguna voluntad por parte rusa, no ya de alcanzar una paz, sino de un mero alto el fuego" como lo demuestran los bombardeos diarios. "Yo veo muy claramente que lo que Vladimir Putin no perdona a Ucrania es que quiera ser uno de nosotros" y entrar a formar parte de la UE, sostuvo. "Eso es de verdad a lo que tiene miedo, a la democracia, al pluralismo", acotó.