Feijóo habló ayer con Marco Rubio a quien trasladó la necesidad de que Europa y EEUU estén unidos en defensa de la paz

MADRID, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, habló ayer con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, con quien realizó un repaso de las relaciones bilaterales entre España y el país norteamericano. El líder del PP se comprometió, además, a priorizar el vínculo trasatlántico y, al hilo del cuarto aniversario de la guerra de Ucrania, le manifestó la necesidad de que Europa y EEUU mantengan una "posición unida" en defensa de la paz y la seguridad del continente europeo, según informan fuentes del PP.

Durante la conversación, que duró casi media hora, Feijóo confirmó a Marco Rubio que su propósito en materia exterior es que España "sea un país fiable para sus aliados" y le trasladó su compromiso de cuando llegue al Gobierno priorizará el "fortalecimiento del vínculo transatlántico y el refuerzo de la seguridad de Occidente frente a las actuales amenazas".

Ambos también intercambiaron impresiones sobre la situación en Hispanoamérica, especialmente en lo relativo al "objetivo común", según las fuentes del PP, de que "Venezuela pueda vivir bajo una democracia plena".

HABLARON DE VENEZUELA

En relación con este país, el presidente del Partido Popular le agradeció al secretario de Estado norteamericano el "esfuerzo" realizado por su país para "avanzar" en este propósito que el PP, argumentan, ha perseguido activamente durante los últimos años.

Además, y coincidiendo con el cuarto aniversario de la invasión rusa de Ucrania, Alberto Núñez Feijóo expresó el "firme respaldo" de España a la soberanía e integridad territorial de Ucrania y la necesidad de que Europa y Estados Unidos mantengan una "posición unida y decidida en defensa de la paz, la libertad y la seguridad del continente europeo".