Albares viaja a Nueva Delhi para seguir afianzando la relación y lanzar el Año Dual España-India

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares - Marta Fernández - Europa Press

MADRID, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, se reunirá este miércoles en Nueva Delhi con su homólogo indio, Subrahmanyam Jaishankar, con motivo del lanzamiento oficial del Año Dual España-India y con la vista puesta en seguir profundizando en la relación bilateral, que ha cobrado intensidad en los últimos años.

"Con este viaje se busca afianzar y profundizar aún más la relación e identificar nuevas áreas de cooperación para el futuro, más allá del Año Dual", han explicado fuentes de Exteriores. "Este viaje constituye un hito más en las relaciones con India, cuarta economía del mundo y un actor global comprometido con el multilateralismo", han resaltado.

La visita de Albares marcará el lanzamiento oficial del Año Dual España-India con la presentación del logo. Esta iniciativa fue acordada conjuntamente por el primer ministro indio, Narendra Modi, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la visita de este último a India en octubre de 2024 y busca reforzar los vínculos estratégicos con el foco puesto en el turismo, la cultura y la inteligencia artificial.

Además de su encuentro con su homólogo indio, la visita del ministro incluye la adhesión de España a la Iniciativa de los Océanos Indo-Pacíficos, lanzada por India en 2019 y que prevé, entre otros,la cooperación en cuestiones como la pesca sostenible, el desarrollo marítimo, la gestión de desastres o la seguridad marítima.

Albares, quien también mantendrá una audiencia de cortesía con la presidenta de India, Drapaudi Murmu, tiene previsto igualmente un encuentro con representantes de empresas españolas con intereses en India como Grupo Mondragón, Airbus, Prosegur, Indra, Talgo, Técnicas Reunidas o Zitrón.

SUCESIÓN DE VISITAS

Desde Exteriores han resaltado la sucesión de visitas que se han venido produciendo, empezando por la visita de Modi a España en 2017, pasando por la de Albares en 2022, la de Sánchez en octubre de 2024 y al efectuada por el ministro de Exteriores indio en enero de 2025, cuando además tuvo ocasión de participar en la Conferencia de Embajadores.

Además, la visita del jefe de la diplomacia precederá a la que hará Sánchez para asistir a la Cumbre internacional sobre el Impacto de la Inteligencia Artificial en Nueva Delhi del 18 al 20 de febrero, según han precisado las fuentes.

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ya inauguró el pasado 10 de febrero junto al ministro de Educación indio la Feria Internacional del Libro de Nueva Delhi, en la que España ha sido País Foco, y con lo que arrancaron als actividades en torno al Año Dual. Además, Urtasun también acordó durante su visita que España será País Invitado de Honor en el 57 Festival Internacional de Cine de India (IFFI Goa) este 2026.