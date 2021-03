Albert Rivera dice que aún sufre a los 'haters' cuando opina de política en redes sociales y lamenta la "polarización"

MADRID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de Ciudadanos Albert Rivera ha afirmado este jueves que, aunque ya no se dedica a la política, sigue recibiendo ataques de muchos usuarios cuando opina sobre política en las redes sociales, y ha lamentado el ambiente de "polarización" que existe y la proliferación de noticias falsas.

En una entrevista en la cadena COPE, recogida por Europa Press, Rivera ha admitido que desde que ha vuelto a su profesión como abogado --después de dimitir de sus cargos en Cs y dejar su escaño en el Congreso tras las elecciones generales de noviembre de 2019-- nota "menos hostilidad en general".

Sin embargo, "como opine sobre algún asunto político, y ya no te cuento como afecte al Gobierno o a algún dirigente político", "las manadas de 'bots' y de gente 'hater' se te tiran encima igual", ha añadido.

Rivera ha comentado que le gusta poder expresar su opinión o compartir una noticia o un vídeo cuando le resulta interesante. Y en este aspecto se siente "mucho más libre" fuera de la política, ya que puede "pasar semanas sin decir ni mu en una red social" o bien publicar varios mensajes seguidos sin pensar en si eso "funciona o no en términos políticos o electorales", según ha explicado.

"Hago lo que me parece y cuando me parece y "me parece que eso es la libertad", ha señalado, recordando cómo cuando estaba en política a veces le preocupaba que sus mensajes se malinterpretaran porque luego eso daba lugar a "titulares, 'trending topics' en Twitter y críticas" y, como líder de Cs, era consciente de que representaba a mucha gente.

EVITAR QUE LAS REDES "PERVIERTAN EL SISTEMA DEMOCRÁTICO"

Por otro lado, el exdiputado ha indicado que en la política actual "casi todo vale para hacerse viral" y todos los partidos, los políticos, los medios de comunicación y los periodistas participan en esa "locura" por llegar al mayor número de personas, en ocasiones poniendo en un segundo plano la calidad y la comprensibilidad de los mensajes.

También ha criticado la "burbuja política y mediática" que, a su juicio, aleja a los representantes públicos de la sociedad, porque es una burbuja "pequeñita y endogámica" que no tiene en cuenta los temas que realmente interesan a los ciudadanos.

Asimismo, ha afirmado que la "polarización" que hay en las redes sociales, "las 'fake news' que proliferan" y "el uso simplista que se hace de los mensajes políticos" en plataformas como Twitter o Facebook han "empeorado la política", por lo que ha recomendado hacer "una reflexión profunda".

"Una cosa es comunicarse a través de las redes y otra cosa es que las redes acaben pervirtiendo el propio sistema democrático y político" porque se considere que hacer un comentario "más grueso y más bruto" es "más importante que el contenido, el programa o la propuesta que estás haciendo", ha advertido.

Por último, Rivera ha abogado por un compromiso de las empresas digitales, las grandes plataformas y los distintos actores del Estado democrático --políticos y medios de comunicación-- contra la desinformación, pues ve necesario "combinar la innovación y las nuevas tecnologías con la ética".