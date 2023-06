Albert Rivera niega haber hecho competencia desleal al despacho Martínez Echavarría tras su salida

Espera que el año que viene se celebre el juicio contra el mismo despacho por incumplimiento de contrato



MADRID, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de Ciudadanos Albert Rivera ha acudido este miércoles al Juzgado de lo Mercantil Número 17 de Madrid al juicio que se ha celebrado a raíz de una demanda que presentó en su contra el despacho Martínez Echavarría --donde trabajó tras abandonar la política-- por un presunto delito de competencia desleal. Aunque no ha sido interrogado durante la vista, a la salida --en declaraciones a la prensa-- ha negado las acusaciones.

Rivera ha explicado que la vista de este miércoles ha sido una "secuela" de la demanda inicial que interpuso el despacho de abogados en su contra tras su salida de la compañía. "Teníamos hoy pendiente un juicio mercantil, que ya fue archivado buena parte. Queda una última parte por ver, pero esperamos que se resuelva rápido y todo quede aclarado", ha dicho.

Según ha precisado Rivera, el despacho en el que trabajó durante dos años ha "renunciado" a interrogarle en el juicio, algo que le ha parecido "muy curioso", y José Manuel Villegas --quien fuera su 'número dos' en Ciudadanos-- ha comparecido como testigo.

El que fuera líder de la formación 'naranja' ha incidido en que parte de la denuncia que se ha abordado este miércoles en el juicio ya se archivó "parcialmente" porque "no había competencia desleal".

"NO ESTAMOS HACIENDO UN DESPACHO DE ABOGADOS"

"No estamos haciendo un despacho de abogados", ha señalado al tiempo que ha insistido en que él y Villegas montaron una "consultoría de empresas" y que, "por tanto, quedó obsoleta la propia demanda" porque no se dedica a la abogacía.

"No puede haber competencia desleal cuando no te dedicas a lo mismo. Si montas una carnicería y mañana montas una ferretería, no compites con la carnicería", ha recalcado a modo de ejemplo.

Según ha precisado Rivera, Martínez Echavarría le reclamó en un principio unos 6 millones de euros. Pero ahora, tras haber sido desestimada parcialmente la demanda, le exigen el pago de unos 1,3 millones de euros.

JUICIO EN MARZO

Al margen, el exdiputado ha precisado que tienen previsto celebrar otro juicio en marzo de 2024. Esa vez, a raíz de la demanda que él mismo presentó contra el despacho de abogados.

"Nos vimos obligados a demandar al despacho por flagrantes incumplimientos, tanto mi socio, José Manuel Villegas, como yo. Ese juicio se verá el año que viene, ya está fijado. Esperamos que en ese juicio se restituyan todos los incumplimientos contractuales que se produjeron y podamos pasar página. De todo se aprende", ha señalado. "Les hemos demandando nosotros porque no quisieron pactar la salida, ni pactar las remuneraciones", ha agregado.

Rivera ha recordado que tanto él como Villegas entraron con "mucha ilusión" al despacho tras salir de la política, pero ha insistido en que luego "se incumplieron los contratos flagrantemente".

"Una pena, pero uno tiene que aprender también de eso. Hemos montado nuestra propia consultora y estamos trabajando contentos, con nuestros clientes y colaboradores", ha añadido.