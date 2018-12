Alberto Gutiérrez, nuevo director de aviación militar de Airbus

Publicado 12/12/2018 10:43:23 CET

MADRID, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

Airbus ha anunciado este miércoles el nombramiento de Alberto Gutiérrez como responsable de su aviación militar dentro de Airbus Defence and Space, cargo que desempeñará a partir del 1 de enero de 2019. Además, ocupará el puesto de Head of Airbus Spain y supervisará el conjunto de las actividades empresariales de la compañía en el país.

Gutiérrez, de 56 años, es ingeniero de Telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Madrid. En su nueva responsabilidad reportará directamente a Dirk Hoke, Chief Executive Officer (CEO) de Airbus Defence and Space, y entrará a formar parte del Comité Ejecutivo de la división.

Relevará en el cargo al también español Fernando Alonso, que con 62 años se jubila tras 40 años en el sector aeroespacial, 37 de ellos en Airbus. Fernando Alonso permanecerá en la compañía hasta finales de marzo de 2019 para garantizar un proceso de transición fluido con su sucesor, según ha anunciado el consorcio.

"Quiero agradecer a Fernando su extraordinario compromiso y liderazgo inspirador a lo largo de todos estos años. De hecho, es uno de los directivos con mayor capacidad para liderar personas que he conocido en nuestro sector", ha alabado el CEO de la compañía, Tom Enders.

En este sentido, ha alabado a Alonso por haber jugado "un papel decisivo" para "recuperar la situación crítica" del A400M o, anteriormente, haber contribuido al desarrollo y puesto en funcionamiento de todos los aviones de la familia Airbus como ingeniero de ensayos en vuelo.

Mientras, Dirk Hoke ha destacado que Alberto Gutiérrez tiene una "estrecha vinculación" con el negocio que le permitirá "explorar nuevas oportunidades en el sector de la defensa", desde campañas relativas a plataformas actuales como el Eurofighter o el A330MRTT, hasta nuevos proyectos, como el Futuro Sistema Aéreo de Combate.

Alberto Gutiérrez, actualmente Deputy Head of Military Aircraft en Airbus Defence and Space desde julio de 2017, fue CEO de Eurofighter GmbH con sede en Alemania entre 2013 y 2016. Comenzó su carrera profesional en 1985 como ingeniero y ha ocupado numerosos puestos de alta dirección en Airbus Defence and Space, como Head of Operations en Airbus Military y Head of Eurofighter Production para Alemania y España.