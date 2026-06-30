Alcalá de Henares y Mataró confrontan en el Senado sus modelos de vivienda: regulación frente a "agilidad" y ladrillo

La alcaldesa de Alcalá de Henares (Madrid), Judith Piquet, en su comparecencia ante la Comisión de Entidades Locales del Senado. - SENADO

MADRID 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Alcalá de Henares (Madrid), la 'popular' Judith Piquet Flores, y el alcalde socialista de Mataró (Barcelona), David Bote Paz, han confrontado este martes desde el Senado sus modelos para afrontar la crisis de acceso a la vivienda, enfrentando la intervención en el mercado con la reestructuración de la balanza entre la oferta y la demanda y las rebajas fiscales.

Ambos regidores, que también son presidentes de las federaciones de municipios catalanes y madrileños, han comparecido en la Comisión General de Entidades Locales de la Cámara Alta, donde han esgrimido sus modelos políticos y urbanísticos en un contexto de crisis habitacional desde dos perspectivas diferentes.

El socialista, enfocado a la intervención del mercado y la integración de las políticas de vivienda en la agenda urbana y la 'popular' hacia la "agilidad" para construir más viviendas, conseguir más suelo disponible y "abaratar" los procesos de construcción mediante rebajas fiscales.

En este sentido, Bote ha recordado que Mataró ha declarado la ciudad como zona tensionada en la línea de la Ley de Vivienda de 2023 y ha paralizado las licencias de viviendas turísticas, reivindicando la "función social de la vivienda".

Por su parte, la alcaldesa de Alcalá ha defendido el Plan Vive del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, y ha proclamado tres medidas locales principalmente centradas en la recuperación de viviendas 'okupadas' ilegalmente, la apertura de un registro de viviendas sociales y la construcción de "257 viviendas para jóvenes".

En total, ha expresado la alcalaína que al fin de la presente legislatura habrá unas mil viviendas nuevas disponibles para sus vecinos "que antes no existían".

"Para incrementar la oferta hay que hacer barbaridades y yo no quiero hacer barbaridades", ha dicho previamente el alcalde de Mataró en respuesta a los senadores 'populares' que le exigían la vuelta "a la senda de la normalidad" en cuanto a la desregularización y la apertura total a la iniciativa privada.

MATARÓ: AGENDA URBANA E INTERVENCIÓN

El alcalde de Mataró ha expuesto las acciones desarrolladas en su municipio en materia de vivienda, defendiendo la regulación del mercado además de reivindicar la función social de la misma, así como la integración de las soluciones habitacionales con una agenda urbana sostenible.

En materia de suelo disponible, Bote ha defendido la colaboración con la Generalitat de Cataluña, que tiene la competencia de vivienda, y ha explicado que su ayuntamiento ha puesto a disposición del gobierno autonómico "casi todo" el suelo disponible para la construcción de viviendas.

En esta línea, el regidor catalán ha asegurado que el ayuntamiento de Mataró ha incrementado el parque público local de vivienda en casi un 20%. Bote ha defendido que Mataró reserva un 30% del parque municipal a Viviendas de Protección Oficial (VPO) y ha valorado la colaboración entre instituciones autonómicas, nacionales y europeas, materializada en ejemplos como el Fondo de Emancipación Juvenil de la Generalitat de Cataluña.

Así, el alcalde catalán ha defendido proyectos como la agenda urbana 'Mataró 2030', que desde el Covid-19 ha integrado distintas medidas y debe, según él, integrar y cohesionar las políticas de manera conjunta, para que sea un municipio "íntegro, sostenible y conectado".

En cuanto a proyectos para facilitar el arrendamiento de viviendas, el regidor de Mataró ha explicado la iniciativa 'Yes, we rent', una cooperativa de inquilinos que recibió fondos europeos y que es similar a otros modelos de alquiler seguro.

En este sentido, el alcalde ha mantenido que "habitabilidad, accesibilidad y sostenibilidad" conforman los miembros básicos de las políticas de rehabilitación incluidas en el proyecto que recientemente ha ganado fondos de la Generalitat y europeos, en el barrio de Cerdanyola.

Por otro lado, ha asegurado que los proyectos de rehabilitación del patrimonio municipal servirá "para apuntalar" la identidad de la ciudad como comunidad.

En este marco, Bote ha asegurado también que su administración promueve de manera directa la construcción de vivienda, pero ha reiterado la "clara función social" y el objetivo de favorecer el acceso a vivienda a mayores, jóvenes y personas con discapacidad.

El alcalde socialista ha defendido también la necesidad de un pacto en materia de vivienda y el interés municipalista por participar en las políticas que son competencia a las instituciones autonómicas.

ALCALÁ DE HENARES: REBAJA FISCAL Y SEGURIDAD

La alcaldesa de Alcalá de Henares ha apuntado a que el problema "de raíz" de la crisis proviene de la falta de oferta y ha asegurado que su municipio y la Comunidad de Madrid están movilizando suelo urbanizable, garantizando la seguridad de los propietarios frente a "impagos" y 'okupación', además de "agilizar los trámites para inversores privados y administraciones públicas" y reducir las cargas fiscales.

En esta línea, Piquet ha dicho haber recuperado viviendas municipales que estaban 'okupadas' ilegalmente ante la "inacción" de gobiernos anteriores --ocho años del PSOE-- para "garantizar el derecho" a los vecinos que las necesitan.

Cuestionada por el senador socialista Juan Lobato sobre las actuaciones concretas de su ayuntamiento, Piquet ha incidido en la cesión de suelo demanial de propiedad municipal a la Comunidad de Madrid, para la construcción de 257 viviendas y ha asegurado que "los alcalaínos tendrán mil viviendas disponibles que antes no existían" al finalizar su legislatura.

Asimismo, ha insistido en la creación de una bolsa de viviendas solo para jóvenes, menores de 35 que cumplan los requisitos necesarios y en los últimos planes de choque presentados por la Comunidad de Madrid.

En este marco, ha asegurado que su obligación como alcaldesa es abrir un registro de viviendas sociales en base a unos baremos como ingresos o miembros de la unidad familiar. "Que se baremen objetivamente los criterios y sus necesidades y ofrecérselas a ellos", ha proclamado la alcalaína, aunque ha lamentado que, debido a la legislación vigente, deben ir "reformándolas y rehabilitándolas".

En cuanto a la dificultad para la compra de vivienda por parte de los jóvenes, la alcaldesa ha sostenido que los planes de la comunidad de Madrid y de su ayuntamiento se enfocan en rebajar las cargas fiscales y favorecer la compra frente al alquiler, cuya poca oferta es causada según ella y sus colegas 'populares' por el "estrangulamiento" legislativo y causante del aumento de los precios.

"Si queremos abordar el problema de raíz debemos incrementar la vivienda", ha mantenido la alcaldesa de Alcalá de Henares, quien ha reconocido también que el acceso a la compra es una barrera "para muchos imposible de superar".

Aún así, ha aseverado que la escasez "tampoco se explica solo desde la falta de vivienda" y ha apuntado a la "inseguridad de propietarios", tanto "objetiva" como "subjetiva" en cuanto a "impagos y okupación" que, ha dicho, generan miedo a los propietarios de cara a alquilar. "Esas viviendas desaparecen del mercado", ha insistido.