Alcalde Tudela (UPN) decide que PSN y Contigo dejen de formar parte de la Junta de Gobierno por la moción en Pamplona

PAMPLONA, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Tudela, Alejandro Toquero, de UPN, ha decidido que el PSN y Contigo Tudela dejen de formar parte de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento debido al apoyo de estas formaciones a la moción de censura en el Consistorio pamplonés para desbancar a Cristina Ibarrola de la Alcaldía.

Toqueo ha explicado que "por cortesía democrática, en Tudela se ha contado con la oposición para formar parte de la Junta de Gobierno de la ciudad, a pesar de que no es preceptivo, no es necesario que formen parte de ella". "De hecho, en la mayoría de los ayuntamientos de Navarra, la oposición no está en las juntas de gobierno", ha destacado.

No obstante, el alcalde ha afirmado que "todo tiene un límite". "Cualquier esfuerzo por deslegitimar el terror vivido en nuestra tierra se está topando con una izquierda radical decidida en privilegiar a quienes lo practicaron o alentaron. Si estos mismos partidos no respetan en Pamplona ni en Navarra los valores morales, éticos y democráticos que deben regirnos a todos, cruzando todas las líneas rojas, ponemos fin a nuestra cortesía. Y la cordialidad queda para lo estrictamente imprescindible y necesario, tal y como marca la ley", ha remarcado.

Por ello, Alejandro Toquero ha decidido que PSN y Contigo-Tudela dejen de formar parte de la Junta de Gobierno debido a su apoyo a una moción de censura a UPN en el ayuntamiento de Pamplona, "dándole la alcaldía de la capital de nuestra comunidad, de nuestra tierra, a los herederos de los asesinos de ETA, EH Bildu".