De Aldama asegura que "gente del Gobierno" le ha contactado para "llegar a un acuerdo"

Archivo - El presidente del Zamaro CF, Víctor de Aldama, comparece ante la comisión no permanente de investigación en el Parlament balear, a 20 de mayo de 2024, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). La comisión no permanente de investigación

Archivo - El presidente del Zamaro CF, Víctor de Aldama, comparece ante la comisión no permanente de investigación en el Parlament balear, a 20 de mayo de 2024, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). La comisión no permanente de investigación - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

Señala que no tiene whatsapps de Santos Cerdán: "Es del único que no tengo, del resto, de todos"

MADRID, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El empresario y presunto conseguidor del 'caso Koldo', Víctor de Aldama, ha señalado este jueves que ha mantenido "conversaciones con gente del actual Gobierno" y que ese acercamiento se ha producido en un intento de "llegar a un acuerdo".

Así se ha pronunciado en una entrevista a 'La W Radio Colombia', recogida por Europa Press, en la que, a la pregunta de si alguien le había contactado para que el asunto no fuera a más --el pasado 21 de noviembre declaró voluntariamente ante el juez que investiga el caso en la Audiencia Nacional--, ha aseverado que ha mantenido conversaciones con el exministro José Luis Ábalos y personas del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

"Se han acercado a nosotros y hay pruebas. También en el momento que eso salga, pues se podrá aportar, porque hay pruebas más que suficientes, (...) han intentado acercarse a nosotros para llegar a un acuerdo", ha explicado.

En relación al escrito que aportó este miércoles al Tribunal Supremo en el que hablaba de un contrato de alquiler con opción a compra de un piso valorado en 1,9 millones en el Paseo de la Castellana que habría firmado con Ábalos a modo de garantía de futuras comisiones por adjudicaciones de obras públicas, se ha reafirmado al señalar que "servía como garantía para pagar lo que se iba a entregar".

"Creo que nadie firma un contrato de alquiler con opción a compra (...) de un inmueble que vale dos millones de euros correspondiente a un alquiler en el que no está, en el que no lo paga y en el que no habita, porque en ese piso se estaba procediendo a un desahucio de los inquilinos que había. Quiero decir, y está más que aprobado (...) que eso servía como garantía para pagar lo que se iba a entregar", ha incidido.

En este sentido, ha afirmado que efectivamente recibió contratos en ese momento si bien se ha negado a decir cuáles: "Es que estoy cansado de que se diga que dónde está la prueba".

"EL CUCHILLO EN EL PECHO NO EXISTE"

Y ha insistido en que "el sobre con el dinero y el cuchillo clavándose en el pecho no existe". "Aquí hay una prueba con una firma de un ministro en el que alquila un piso con opción a compra que no habita. Es más que suficiente la prueba, porque si no, ¿para qué lo alquila? Si no lo paga, si no habita. Es una garantía de pago para cuando él va a entregar las adjudicaciones que se le pague eso o que se quede el piso", ha apuntado.

Para él la prueba es "palpable y eficiente" y "está ahí", si bien ha reconocido que ese apartamento no llegó a ser de Ábalos porque era una garantía "y como sí se dieron y se entregaron las adjudicaciones, en muchos casos de carreteras, en otros casos de ADIF y en otros casos de otra serie de cosas, se fue pagando de la manera que se paga" --por las comisiones--.

Con todo, ha expresado que espera que cuanto antes la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entregue su terminal móvil al Tribunal Supremo (TS) o a la Fiscalía para que "se vean todos los 'whatsapps' que tiene de todos ellos --las personalidades mencionadas en su escrito presentado el 4 de diciembre--".

"De todos los que me han negado, porque me han negado todos como en la cena de Jesucristo", ha explicado para aseverar que de todos tiene mensajes menos del secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.

"Yo no tengo nada del señor Santos Cerdán, solo tengo lo que he dicho de él. No tengo whatsapp y no tengo su contacto, es del único que no tengo, del resto, de todos", ha revelado.

Sobre la visita de Cerdán al edificio donde tiene sus oficinas De Aldama en Madrid, que adelantó 'El Mundo', el empresario ha manifestado que no se explica por qué ha ido, dado que si iba a comprar camisas, "hay muchas sastrerías en Madrid". "¿Él pidió hablar con usted?", le han preguntado, a lo que ha respondido que no iba a responder a eso y que no se vieron.

TIRAR DE LA MANTA

Por otro lado, ha apuntado que decidió declarar voluntariamente, estando aun en prisión preventiva, porque llegó un momento en que se cansó "de que abusaran" de su persona, "de que se pierda la lealtad". "Me canso de que haya dos señores como el señor Ábalos y el señor Koldo --por Koldo García, exasesor del exministro-- que vayan por todos los platós de todos los medios contando diez versiones diferentes, engañando a todo el mundo y metiéndome a mí en follones que no son míos", ha añadido.

Además, ha cargado contra el presidente del Gobierno aseverando que debía conocer sus relaciones con Ábalos dado que despachaba con él "siete veces al día". "Vamos a suponer que el presidente del Gobierno no supiera de lo que hacía el ministro en el Ministerio de Transportes. También es un delito ocultar información, como por ejemplo cuando hicieron venir a la vicepresidenta (venezolana), Delcy (Rodríguez), que lo sabían un mes antes y lo han negado todo el mundo. Y el presidente del Gobierno le aseguro que lo sabía", ha apostillado.

Sobre su posible relación con la esposa del presidente, Begoña Gómez --investigada por otro juzgado madrileño--, De Aldama ha explicado que no podía hablar al respecto porque todavía tiene "una declaración importante en el Supremo".

Con todo, ha apuntado que tiene información de toda la gente con la que ha hablado y que si estos no tienen "miedo de nada" pueden aportar sus chats a la prensa o a la Fiscalía.

ACONSEJA "POMADA" A MONTERO

"Por ejemplo, el señor Carlos Moreno, que decía que no me conoce de nada, y la señora ministra --María Jesús Montero-- decía que ponía la mano en el fuego: Pues yo le diría a la señora ministra que vaya a una farmacia a comprar pomada para las quemaduras, porque se va a quemar", ha explicitado.