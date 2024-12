Puente no da credibilidad al pago de comisiones de Aldama pero revisará contratos de obra pública bajo Ábalos

BRUSELAS 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha afirmado este jueves desde Bruselas que no da credibilidad al presunto pago de comisiones del conseguidor del 'caso Koldo', Víctor de Aldama, al entonces ministro José Luis Ábalos a cambio de concesiones de obra pública, si bien ha indicado que sus servicios van a "revisar esos contratos" para comprobar "si hay algo extraño".

"Lo que he podido ver (..) es un anexo de inversiones subrayado, como prueba realmente tiene poco valor", ha argumentado Puente en declaraciones a la prensa a su llegada a una reunión de ministros europeos de Trasporte, al ser preguntado por si prevé poner en marcha una nueva auditoría para examinar las licitaciones señaladas.

En este sentido, el ministro ha aclarado que "tanto como una auditoría, no", pero que sí se van a "revisar esos contratos" para comprobar los procedimientos y "ver si hay algo extraño".

Puente ha querido subrayar que los procedimientos de adjudicación de obra pública "involucran a muchísima gente", desde la Abogacía del Estado hasta "un montón de técnicos", pero que "ni el ministro ni ningún político están (presentes)". Por tanto, ha añadido, es "muy difícil" que se produjeran hechos como los denunciados por Aldama.

"Tengo que comprobarlo, pero se me antoja bastante complejo. Pero vamos a comprobar, vamos a ver ese listado, verificar los procedimientos y ver si algo extraño", ha expresado el ministro, antes de afirmar que "sinceramente no" da credibilidad a las acusaciones contra Ábalos.

"Yo no estaba en esa época, tenemos que verlo, pero me suena muy raro teniendo en cuenta cuáles son los procedimientos de adjudicación", ha continuado. "Tendría que verlo para creerlo y aún así me costaría", ha zanjado, a la pregunta de si aún confía en Ábalos pese a las acusaciones de Aldama en su escrito ante el Tribunal Supremo.