Aldama asegura que "se le capta" para una trama no creada por él y recalca su colaboración frente al "aparato estatal"

El empresario Víctor de Aldama a su llegada al Tribunal Supremo, a 29 de abril de 2026, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 6 May. (EUROPA PRESS) -

La defensa del presunto conseguidor del 'caso Koldo', el empresario Víctor de Aldama, ha defendido en el Tribunal Supremo que no constituyó ninguna trama de corrupción, sino que se integró y "se le capta" en una que estaba ya "plenamente asentada". Dicho eso, ha puesto en valor su "colaboración" para destaparla frente "al aparato estatal".

Así lo ha hecho su abogado, José Antonio Choclán, este miércoles en su informe final del juicio contra el empresario, el exministro José Luis Ábalos y el exasesor ministerial Koldo García, y en el que ha reconocido los delitos que se le achacan: organización criminal, cohecho y aprovechamiento de información privilegiada.

Choclán ha asegurado que "Aldama no constituye, no crea, no es el jefe". Más bien, "se integra en una organización criminal que ya viene funcionando desde al menos el año 2015" y cuando él llega "entabla una relación con altos funcionarios del Estado que ya se encontraban corrompidos, no los corrompe", ha apostillado.

El letrado ha añadido que "la organización criminal está plenamente asentada antes de que entre en escena Aldama": "Se le capta, y efectivamente se deja captar, porque ciertamente era una persona que podía proporcionar negocios, y desde el Ministerio se le proporcionaban, él los proporcionaba y al final se repartían".

Y ha incidido que, en noviembre de 2024, cuando se encontraba en prisión provisional por el 'caso hidrocarburos', el empresario decidió "iniciar una colaboración con la justicia", una decisión, a su juicio, muy trascendente porque "implica la renuncia a la propia defensa", así como la "autoincriminación y entrega a los brazos de la acusación".

"Eso requiere un premio", ha demandado el abogado, que ha indicado que Aldama asumió "un rol difícil no solo por la asunción de delitos graves, sino precisamente por la lucha frente al aparato estatal".

EL PAGO DE COMISIONES, "ABSOLUTAMENTE ACREDITADO"

Por otro lado, Choclán ha manifestado que "el pago de comisiones a Ábalos y Koldo ha quedado absolutamente acreditado" y que Aldama "era la persona encargada de proporcionar fondos".

"Víctor es la persona que llama a la puerta para decirles, 'oye, si quieres una obra pública, vas a tener que pagar una comisión'. Era un recaudador de fondos, fondos entregados a Koldo y a Ábalos", ha remachado.

Ese dinero, según dijo Aldama y ha recordado Choclán, se destinaría "a financiar al Partido Socialista a través de un sistema de donaciones nominativas, que ya se encargaría Koldo de buscar a los donantes".

También ha agradecido al fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, haber dejado "la puerta abierta, aunque no lo haya hecho formalmente en su calificación, a los postulados de la acusación popular y de la defensa".

La Fiscalía Anticorrupción solicita 24 años de cárcel para Ábalos, 19 años y medio para Koldo y 7 años de prisión para Aldama por la atenuante de confesión.

Por su parte, las acusaciones populares que encabeza el PP reclaman 30 años de cárcel para el exministro y su exasesor, mientras que para el empresario piden alrededor de cinco años de prisión al aplicarle la atenuante por confesión.