Alegría ciñe al ámbito "personal" su encuentro con Paco Salazar, apartado del PSOE por presunto acoso sexual

La ministra de educación, formación profesional, y deportes, Pilar Alegría, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en el Palacio de la Moncloa, a 4 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha explicado que el encuentro que mantuvo en la víspera con el exasesor de Moncloa, Paco Salazar --que fue apartado del Gobierno el pasado mes de julio por presunto acoso sexual a mujeres-- se circunscribe en el ámbito estrictamente "personal".

Alegría ha hecho estas declaraciones después de que el medio 'Artículo 14' publicase unas fotografías suyas comiendo este lunes en un restaurante junto a Salazar, que iba a ser nombrado como integrante de la Secretaría de Organización tras la salida de Santos Cerdán pero fue apartado tras la publicación de testimonios anónimos de mujeres a su cargo que desvelaban comportamientos inadecuados.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes en La Moncloa, Alegría ha señalado que el encuentro "se circunscribe al ámbito única y exclusivamente personal" con una persona a la que conoce "desde hace muchos años" y a la que no veía "desde hace casi medio año". "Sin más", ha zanjado la ministra.

A este respecto, fuentes de Moncloa precisan que no se ha producido ninguna denuncia contra Salazar y recuerdan que en el Gobierno existe un protocolo de lucha contra el acoso que se aplica en todos los casos que se ponen en su conocimiento.

Aclaran además que desde que Salazar cesó de su cargo como asesor del presidente Pedro Sánchez en La Moncloa, donde en concreto ejercía como coordinador Institucional de la Presidencia del Gobierno, no mantiene ningún tipo de vínculo laboral ni de asesoría con el Ejecutivo ni tampoco con el Partido Socialista.