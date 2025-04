Alegría revela que Pablo Casado fue el único de PP que le apoyó tras los insultos por lo de Ábalos en Parador de Teruel

MADRID 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ministra portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha desvelado este martes en el Pleno del Senado, que el expresidente del PP Pablo Casado fue el único representante del PP que le envió un mensaje para solidarizarse con ella tras la campaña de insultos que, según ha denunciado, activaron los 'populares' contra ella, a cuenta del episodio del Parador de Teruel atribuido al exministro de Transportes José Luis Ábalos.

Lo ha revelado en respuesta a la senadora del PP Emma Buj, quien le ha preguntado si el Gobierno tuvo conocimiento de la supuesta fiesta 'salvaje' que habría protagonizado Ábalos el 15 de septiembre de 2020, en plena pandemia, en el citado parador, en el que también pernoctó Alegría, que entonces era delegada del Gobierno en Aragón.

La ministra ha vuelto a negar esos hechos y ha incidido en que la campaña contra ella la iniciaron "bots anónimos" en redes sociales, pero ha lamentado especialmente que fuera el PP de Aragón el que activara "el botón del ventilador del odio" profiriendo "mentiras" y que lo hiciera con el "amparo" del PP nacional que dirige Alberto Núñez Feijóo.

Según ha relatado, ha recibido mensajes de "distintos dirigentes de todos los partidos a excepción del PP", al que ha reprochado que condene "siempre con peros". Pero entre esos mensajes de apoyo también hubo uno de Casado, al que se ha referido como el "dirigente del PP al que tiraron por el balcón cuando se atrevió a denunciar la corrupción en la Comunidad de Madrid", que gobierna Isabel Díaz Ayuso.

"Si ustedes se piensan que con esta campaña tóxica me iban a doblegar es que no me conocen; han dado ustedes con hueso. Si algo he aprendido durante estos días es que cabeza alta y ni un paso atrás. Y, en lo que ustedes se refiere, es necesario que se queden muchos años en la oposición porque no están a la altura de gobernar en este país", ha sentenciado Alegría.

((SEGUIRÁ AMPLIACIÓN))