Alertan sobre correos fraudulentos que suplantan a la Guardia Civil y Europol para extorsionar a los destinatarios

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MADRID 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) ha alertado este miércoles de una campaña de correos electrónicos fraudulentos que suplantan la identidad de la Dirección General de la Guardia Civil y Europol con el fin de conseguir datos personales y bancarios, así como pagos ilegítimos.

El Incibe ha explicado que los mensajes utilizan tácticas de alta presión legal y tecnicismos para asustar al destinatario con una supuesta implicación en ciberdelitos internacionales.

El correo tiene como asunto 'CONVOCATORIA' o similar, y contiene un archivo adjunto denominado 'NOTIFICACION_EXP_217-124 (1).pdf' con un contacto para poder iniciar una conversación con la víctima para obtener datos personales y bancarios o para que realice algún pago mediante tácticas de extorsión.

El remitente del correo 'GCivil Infociudadana' es un dominio real de la Junta de Andalucía vinculado a un centro educativo de Granada, pero que no tiene ninguna relación con las fuerzas de seguridad.

Además, en el documento PDF aparecen un conjunto de gran complejidad visual que mezcla elementos reales y ficticios para engañar al usuario. El correo está firmado como "DIRECCIÓN DE INSTRUCCIÓN DIGITAL", un departamento que no existe en el organigrama oficial.

En el mensaje, los estafadores usan técnicas de ingeniería social para anular la capacidad de análisis como amenazas legales inmediatas, inminencia de la acción física y autoridad ficticia, según ha explicado Incibe.