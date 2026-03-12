Alertan de una estafa masiva de correos electrónicos que amenazan con difundir vídeos íntimos

Archivo - Ciberseguridad. - PIXABAY - Archivo

MADRID 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) ha alertado de una estafa masiva de correos electrónicos que amenazan con difundir supuestos vídeos íntimos a los contactos del destinatario sino paga entre 750 y 950 dólares en Bitcoin.

Los estafadores exigen los pagos alegando falsamente haber infectado los dispositivos con un software espía indetectable, pero en realidad no disponen de ningún material gráfico y utilizan guiones genéricos basados en antiguas filtraciones de datos.

El Incibe ha señalado que los timadores "buscan generar pánico y presión psicología", a través de un tiempo límite de 48 a 50 horas para forzar el pago, y tratan de convencer a la víctimas de que su privacidad ha sido totalmente vulnerada.

"Se trata de un fraude automatizado donde la supuesta vigilancia y el acceso a la cámara son totalmente ficticios", ha explicado el Incibe, señalando al mismo tiempo que los estafadores exigen el pago en Bitcoin porque esas transacciones son "irreversibles y muy difíciles de rastrear".

El organismo ha recordado que en caso de recibir este correo electrónico se debe eliminar y bloquear al remitente, y ha recomendado reportar el caso a su buzón de incidentes. Asimismo, ha indicado que "antes de realizar cualquier acción" es posible contactar con el instituto a través del teléfono 017.