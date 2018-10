Alfredo Prada, retenido unas horas en Sao Paulo (Brasil)

Actualizado 11/12/2008 0:38:47 CET

MADRID, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El director del Departamento del PP en el Exterior, Alfredo Prada, permaneció hoy retenido unas horas en el aeropuerto de Sao Paulo (Brasil) debido a un "incidente" durante el habitual control aduanero.

Según informó a Europa Press un portavoz del PP, Prada, de viaje en Brasil para impulsar el partido en este país iberoamericano a través de la creación de una comisión gestora, en ningún momento fue detenido por la policía.

No obstante, el ex vicepresidente segundo de la Comunidad y ex consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid se vio involucrado en un "incidente" durante un control aduanero y permaneció en el aeropuerto retenido hasta que éste se solucionó, indicaron las mismas fuentes.

El cónsul general de España en Sao Paulo, Fernando Martínez Westerhausen, se trasladó hasta el citado aeropuerto brasileño para prestar asistencia a Prada hasta que se resolviera la situación. Tras permanecer unas horas retenido en el aeropuerto, el dirigente popular pudo abandonar las instalaciones.

Prada inició hoy un viaje a las ciudades brasileñas de Sao Paulo y Río de Janeiro dentro de la agenda de desplazamientos a Latinoamérica que ha planificado el PP para captar el voto de los emigrantes españoles en el exterior, que es decisivo en las tres citas electorales que se celebrarán el próximo año, sobre todo en las gallegas. De los más de 1,2 millones de españoles que viven fuera, alrededor de 333.000 son gallegos.

Argentina, Uruguay y Brasil figuran entre los principales destinos de los dirigentes del PP. Así, el presidente del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, y el portavoz del PP en el Senado, Pío García-Escudero, viajaron la pasada semana a Argentina.

El director del Departamento en el exterior recientemente se desplazó a Buenos Aires y Montevideo. En Brasil, pretendía constituir una gestora del PP para impulsar y dinamizar la estructura del partido en el exterior y así lograr que se sumen más ciudadanos al proyecto del PP, explica en un comunicado.

Estos desplazamientos se enmarcan también en la campaña de afiliación que puso en marcha el Comité Ejecutivo del PP el pasado mes de septiembre y que se ha extendido a otros países, como Argentina, Uruguay, Suiza, Reino Unido, Francia, México, Portugal, y Luxemburgo.