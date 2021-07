Almeida critica que Sánchez "no dé la cara" y asuma que "quizá se precipitó" al retirar mascarilla en exterior

MADRID, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz nacional del PP y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha criticado este miércoles que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no "dé la cara" y asuma que "quizá se precipitó" al "tapar la concesión de los indultos con la retirada de mascarilla en exteriores".

"Ahora que volvemos a cifras altas, ¿Dónde está el presidente del Gobierno? En Estonia. Ahora no quiere dar la cara y decir quizá me precipité, quise tapar los indultos con las mascarillas y me equivoqué", ha lanzado el regidor madrileño.

En esta línea, ha apuntado que "hace apenas tres semanas el presidente anunciaba en tono triunfal que quitaba las mascarillas sin consultar a nadie; dio la noticia de vamos a quitar las mascarillas y que se celebraría un Consejo de Ministros extraordinario para ello".

Ha recordado que este Consejo "fue dos días después del Consejo para aprobar los indultos" a los presos del 'procés', por lo que considera que "lo utilizó para tapar el Consejo ordinario que indultó a los golpistas". "¿Dónde está el presidente del Gobierno ahora? Se lo digo yo, en Estonia. Volvemos a la constante de la pandemia. Sale corriendo cuando vienen mal dadas", ha apostillado.

Por otra parte, Almeida entiende que "si los números suben, es lógico que haya que ir a escenarios distintos".