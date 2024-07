Almeida insta a presidentes del PP a no retirar el recurso contra Sánchez hasta que celebre Conferencia de Presidentes

MADRID, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha sugerido a los presidentes del PP, entre ellos la dirigente madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que no retire el recurso contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por no convocar la Conferencia de Presidentes.

"Si yo fuera presidente autonómico no los quitaba hasta que no se celebrara la Conferencia de Presidentes. Me parece muy bien que los presidentes del PP hayan puesto recursos, esto se tiene que celebrar dos veces al año, desde el año 2022 no se celebran ninguna por parte de Pedro Sánchez y lo razonable es que se celebrara ya de manera inmediata", ha trasladado el regidor a los medios de comunicación desde una escuela infantil de Tetuán.

El ministro de Politica Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, aseguró este jueves en Palma que la Conferencia de Presidentes se celebrará en septiembre y recriminó a las comunidades del PP que pongan recursos contenciosos desde las CCAA en las que gobierna cuando él ya había informado al PP que esa reunión se haría en septiembre.

"NO ES CIERTO LO DE LA MAYORÍA PROGRESISTA DEL 23 DE JULIO"

Cuando se cumple un año del Gobierno de Sánchez, Almeida ha criticado que el presidente hubiera preparado "una mega celebración" que pasa por "acosar" a la 'fachosfera' desde el punto de vista de la Ley de Inmigración y diciendo que son capaces de "sacar adelante los presupuestos".

"Y oh sorpresa pasó lo que muchos hemos dicho, que lo de la mayoría progresista es uno de los mayores bulos que hay en la política española y que ha habido nunca en la política española, porque no es cierto lo de la mayoría progresista del 23 de julio, y ganó la Presidencia del Gobierno a un coste inasumible para España", ha censurado.

En la misma línea, Martínez-Almeida ha insistido en que cualquier presidente habría convocado ya elecciones con la "inestabilidad parlamentaria que tiene".

"Las negociaciones para la presidencia de la Generalitat no se hacen en Cataluña sino en Madrid, y se hacen desde el Gobierno de España. ¿Por qué Pedro Sánchez en este año sólo ha ido a ver a Pere Aragonés y va a ir a ver ahora el nuevo lehendakari? ¿Qué pasa, que no hay 17 comunidades autónomas y dos ciudades autónomas?", se ha preguntado.