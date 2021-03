Almeida al PSOE: "Los que pactan y gobiernan con Bildu no nos van a dar ninguna lección"

MADRID, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz nacional del PP y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha acusado al PSOE de tener una "doble moral" por gobernar en el país con Unidas Podemos mientras critica al mismo tiempo que el PP pueda pactar con Vox en la Comunidad de Madrid.

"A mí los que pactan y gobiernan con Bildu no me dan una lección, a mí los que dicen que en Madrid no se va a gobernar con extremismos pero al mismo tiempo mantienen el Gobierno de la nación con Podemos, no nos dan una lección, y a los madrileños tampoco", ha señalado este domingo Almeida en declaraciones a los medios en Madrid.

En concreto, Almeida se ha referido a las declaraciones realizadas este domingo por el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, que ha señalado que "votar al PP es votar a Vox", en referencia a posibles pactos entre ambos partidos.

"¿Cómo es posible que se pueda tener la doble moral de decir no, en Madrid no vamos a gobernar con extremismos, por Podemos y Pablo Iglesias, pero al mismo tiempo en el Gobierno de la nación sí puedes gobernar con esos extremismos?", ha lanzado también.

A juicio del alcalde de la capital, "el PSOE, en esto de los pactos y de los acuerdos ha perdido el norte y la brújula desde hace mucho tiempo" y, según ha dicho, lo que los españoles analizan en estos casos es "por qué no se aplican a sí mismos" lo que les exigen a los demás. "¿Por qué a los demás nos exigen con quien podemos y no podemos pactar y respecto de ellos mismos les es completamente indiferente pactar con Bildu o ERC?", se ha quejado.

Almeida también ha reprochado al PSOE que en Cataluña han hecho "un cordón sanitario a Vox" junto con la CUP, "radicales antisistema cuyo propósito declarado es acabar con el modelo constitucional de 1978", según ha recordado.

Además, este 'cordón sanitario' lo firman con ERC, "que se manifiesta orgulloso de que sus dirigentes hayan sido condenados por un delito de sedición y que dicen que lo volverían a hacer", y con Junts, "cuyo líder está en Waterloo fugado de España".

"¿Cómo nos van a decir a nosotros con quién tenemos que no pactar?", le ha echado en cara a Ábalos, asegurando que el PP obtendrá una "amplísima mayoría" en las urnas el próximo 4 de mayo, que el PP pactará "con los madrileños" y que esa "doble moral" del PSOE les "pasará factura".



