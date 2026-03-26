Los alojamientos de la provincia de Sevilla, sin la capital, al 80% de ocupación los días centrales de la Semana Santa

El vicepresidente de Prodetur, Rodrigo Rodríguez Hans, en una atención a medios, en foto de archivo. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El conjunto de alojamientos reglados de la provincia --cortijos, haciendas, casas rurales, hoteles, apartamentos y acampamentos turísticos--, sin la capital, registran una ocupación media en torno al 80%, durante los días festivos comprendidos entre el Jueves Santo (2 de abril) y el Domingo de Resurrección (5 de abril), según un sondeo realizado por Prodetur.

Por tipologías, destacan los apartamentos turísticos y los alojamientos singulares --cortijos, haciendas y casas rurales--, que alcanzan niveles de ocupación del 95,1% y del 91,5%, respectivamente, en el periodo señalado, informa Diputación en un comunicado.

Tras estos, se sitúan los hoteles de dos y tres estrellas, con una ocupación media del 85% y del 80%, respectivamente, para los principales días de la Semana Santa de 2026.

La provincia de Sevilla, sin la capital, ha experimentado en febrero de este año un "notable incremento" de la actividad en alojamientos hoteleros, según los datos de la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) publicados por el INE. En este periodo se contabilizaron 60.773 viajeros alojados, lo que supone un aumento del 87,1% respecto al mismo mes del año anterior, destacando especialmente el crecimiento de los visitantes no residentes, que se incrementan un 340,3%.

Las pernoctaciones también han mostrado una evolución muy positiva, alcanzando las 106.910 noches, un 84,8% más que en febrero de 2025. Destaca, aquí también, el comportamiento del mercado internacional, cuyas pernoctaciones se multiplican significativamente, con un aumento del 596,9%, mientras que las de residentes en España crecen un 23%.

En cuanto a la oferta, el número de establecimientos hoteleros en la provincia, sin la capital, asciende a 160, lo que representa un incremento del 6,7%, en línea con el crecimiento registrado en el número de plazas disponibles. En el acumulado de los dos primeros meses del año, la tendencia se mantiene al alza, con un aumento del 90,9% en el número de viajeros y del 98,2% en las pernoctaciones, impulsado principalmente por el mercado internacional, que continúa mostrando un comportamiento especialmente dinámico.

Para el conjunto de la provincia de Sevilla, los principales mercados emisores nacionales en febrero han sido Andalucía (33,2%), Comunidad de Madrid (18,7%) y Cataluña (9%). En el ámbito internacional, Reino Unido (12,5%), Francia (11,4%) e Italia (10,8%) encabezan la procedencia de los turistas.

Asimismo, el RevPAR (ingresos medios por habitación disponible) se sitúa en 74,4 euros, tras incrementarse en 7,7 euros respecto al mismo mes del año anterior, reflejando la mejora de la rentabilidad del sector hotelero en la provincia.

Para el vicepresidente de Prodetur, Rodrigo Rodríguez Hans, estos datos confirman "el dinamismo y la tendencia al alza" del turismo en la provincia como sector estratégico, "además del creciente protagonismo del mercado internacional como motor de la actividad hotelera".