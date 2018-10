Alonso advierte a PNV de que "no puede pretender hacer la política de Bildu con los votos del PP"

Publicado 03/10/2018 11:20:51 CET

Cree que los jeltzales "han hecho muy mal negocio" con su apoyo a Sánchez ya que tienen que "pelear que cumpla lo acordado ya con Rajoy"

BILBAO, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP vasco, Alonso Alonso, ha advertido al PNV de que no puede pretender "hacer la política de Bildu con los votos del PP" y, en este sentido, ha afirmado que "la única línea roja" que había puesto su partido para apoyar al Gobierno Vasco era que "no fuera con los de Bildu".

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, el dirigente del PP se ha mostrado "preocupado" por la situación "de bucle" en la que se ha entrado, con un "bloqueo" en la política estatal que se tendrá que "desbloquear" a través de unas elecciones y también en Euskadi tras el "cambio de alianzas" del PNV, que ha pactado con EH Bildu las bases del nuevo estatus vasco con un acuerdo que "no es capaz de atraer a más grupos".

Según ha indicado, en ese "cambio de socios", el PP queda "fuera de lugar". En este contexto, ha vuelto a plantear que, "para salir del marasmo", se dé "un paso atrás" y se regrese a "la situación de antes".

Alonso ha precisado que no pide que "renuncien absolutamente a nada", sino que "detengan el proceso y se retrotraigan a la fase anterior" para que la Ponencia abierta en el Parlamento Vasco "siga reuniéndose para buscar un espacio mayor de diálogo que sea capaz de concitar más apoyos".

El presidente del PP vasco ha subrayado que, "tal y como ha salido ahora", la propuesta de nuevo estatus "no tiene encaje legal" y, por tanto, "no tiene un recorrido posterior".

Alonso ha señalado que este acuerdo "dificulta el entendimiento" para que el PP apoye los presupuestos vascos de 2019 y, por tanto, "deben volver a abrir el terreno de juego".

"El PNV tensa la cuerda con el Gobierno de Sánchez y con el PSOE en Madrid --Idoia Mendia hace como que aquí no pasa nada--, sabe que tiene dificultades con PP y mientras tanto ha firmado con Bildu, y ahí tiene un resguardo en esta nueva tesitura en la que se produce un distanciamiento del PNV con los partidos sobre los que ha sustentando el apoyo a su Gobierno en estos años", ha manifestado.

En cualquier caso, ha subrayado que "no puede hacerse pivotar la estabilidad" del Gobierno Vasco sobre el PP "cuando uno está en el acuerdo con Bildu", un aspecto que el Partido Popular dijo "desde el principio" al lehendakari.

"Le dije que no le iba a dejar colgado, que iba a contar con apoyo si él no iba con los que nosotros consideramos más radicales y que, por tanto, si no iba con los de Bildu, yo no le iba a dejar solo", ha explicado Alonso, que ha insistido en que "ellos han firmado ese acuerdo con Bildu" para las bases del nuevo estatus para Euskadi, pese a que era "la única línea roja que habíamos puesto".

El presidente del PP ha indicado que su partido no pide "ninguna cosa rara" y ha añadido que, "a poco que modificaran la situación, podríamos volver a entendernos", pero en el PNV "no pueden pretender hacer la política de Bildu con los votos del PP".

"MAL NEGOCIO" CON SÁNCHEZ

Por otro lado, ha considerado que el PNV "empieza a pensar que ha hecho muy mal negocio" con su apoyo a la moción de censura que presentó Pedro Sánchez porque trata de "pelear que el PSOE le cumpla lo que ya tenía acordado con el PP".

"Está parada la alta velocidad, no se lleva adelante el tema de los peajes eléctricos y el Gobierno no está defendiendo nuestra política industrial", ha advertido Alonso, que ha aludido al paro de la planta de Mercedes tras el "ataque al diésel" del Ejecutivo.

A su entender, "el Gobierno no está beneficiando los intereses del País Vasco, desde el punto de vista político no hay un diálogo que pueda dar ningún fruto para quien lo apoyó (el PNV) y, por tanto, es un gobierno que está siendo inconveniente para el interés de Euskadi ahora mismo" y también "para el interés general de España" porque es "débil y sin orientación".

Por ello, el presidente del PP vasco ha urgido a "ir cuanto antes" a elecciones "por lo menos para tener un presidente que le hayan votado en las urnas".

RENOVACIÓN EN LAS CANDIDATURAS

Por otro lado, Alonso ha manifestado que intentará "no agotar el plazo" para las candidaturas a las próximas elecciones municipales y forales, establecido hasta el 31 de octubre.

Según ha indicado, "en principio" habrá "renovación", si bien ha precisado que "otra cosa es que aquí la gente sobre". "Y aquí no sobra la gente, necesitamos a todos", ha insistido.