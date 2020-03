Altodo pide reducir a "servicios mínimos imprescindibles" el trabajo de los abogados de oficio

MADRID, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Letrados por un Turno de Oficio Digno (Altodo) ha pedido este martes a las administraciones públicas competentes y a los respectivos Colegios de Abogados que el trabajo en la abogacía de Turno de Oficio se reduzca a los "servicios mínimos imprescindibles", dejándose únicamente para la asistencia a las personas privadas de libertad.

En un comunicado, Altodo también ha exigido que se ponga a disposición de los letrados de guardia "los medios de protección y desinfección necesarios para hacer frente a la emergencia sanitaria en su actuación en los centros de detención, juzgados y servicios de orientación jurídica". Así, ha recordado que, según el artículo 520.2.c) de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, existe la posibilidad de comunicarse con el detenido por vía telefónica o por videoconferencia.

"A estos efectos, reclamamos a los Colegios de Abogados y sedes judiciales que se habiliten salas de videoconferencia (...) que posibilita igualmente que las actuaciones se realicen a través de estos sistemas, salvaguardando de esta forma el derecho de defensa, pero también la protección de los intervinientes", ha expresado la asociación.

En este sentido, Altodo ha insistido en que, en caso de "no adoptarse y proveerse las medidas y medios de protección indicadas", harán "un llamamiento" a los abogados de oficio "para no realizar sus asistencias". Esto, han indicado, lo harán "sin perjuicio" de reservarse "cuantas acciones procedan en orden a la reclamación de responsabilidad a quien corresponda por las consecuencias lesivas que pudieran depararse" si no se adaptan las "medidas básicas" que reclaman.