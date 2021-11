Álvarez de Toledo acusa a Casado de confundir el "divismo" con el "liderazgo" al señalar que no caben solistas en el PP

MADRID, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La diputada del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, ha acusado este lunes al líder nacional del partido, Pablo Casado, de confundir el personalismo con "la personalidad" y el divismo con el "liderazgo" después de sus declaraciones de este domingo en las que señaló que en el PP no caben los solistas.

En declaraciones a TVE, recogidas por Europa Press, Álvarez de Toledo ha indicado que no se imagina a los expresidentes José María Aznar y Felipe González, quejándose porque haya "grandes figuras" en sus partidos o en sus grupos parlamentarios.

Así, ha indicado que cree en los liderazgos, en la personalidad y en el perfil propio, que a su juicio no son incompatibles con el trabajo en equipo ni con sacar adelante un proyecto ni tampoco con ganar elecciones.

LOS GRANDES DIRECTORES DE ORQUESTA NO SE QUEJARÍAN

"Hacen falta grandes lideres y es una veja trampa de la izquierda confundir la personalidad con la megalomanía, para anular al individuo que destaca y es un camino que no nos conviene recorrer", ha zanjado.

Este domingo Casado afirmó que el PP es una gran orquesta en la que no caben los solistas ni el personalismo, afinada, armónica donde prima una partitura fuerte y no la suma de planes individualistas, en un discurso en el que no mencionó a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

A este respecto, Álvarez de Toledo, ha respondido que no se imagina a los grandes directores de orquesta como "Leonard Bernstein", Riccardo "Muti" o Arturo "Toscanini" quejándose de que en su orquesta hay "grandes figuras". Tampoco en la política me imagino a Reagean, Churchil, Thatcher, Adenauer, los grandes, quejándose de que hay grandes figuras en su partidos y en su grupos parlamentarios, ni tampoco a Aznar o a Gónzalez", ha terminado.