Álvarez de Toledo sobre negociación PSOE-ERC: "Es como si Felipe González hubiera ido a Figueras a negociar con Tejero"

La portavoz parlamentaria del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, ha señalado este miércoles que nunca imaginó que un Gobierno de España se pudiera negociar "en una cárcel con un delincuente", en alusión a las negociaciones entre PSOE y ERC para la investidura, y ha añadido que es "como si Felipe González hubiera ido a la cárcel de Figueras para negociar con Tejero el Gobierno de España".

Durante su intervención en el acto 'Tras las elecciones del 10N ¿España Suma?' organizado por la asociación de estudiantes de la Universidad Carlos III en Getafe, la portavoz ha incidido en que esas negociaciones son algo "insólito y sorprendente" puesto que, a su juicio, se intenta pactar ese apoyo o abstención a la investidura con Oriol Junqueras, "un delincuente, condenado por sedición y malversación".

"Es como si Felipe (González) se hubiera ido a Figueras a negociar con Tejero el Gobierno de España. Eso está pasando, suena crudo pero es lo que esta pasando en el país ahora. Por eso, no se está negociando un gobierno sino un proceso contra una nación", ha apuntado, para luego reafirmarse en sus declaraciones al Correo del fin de semana al afirmar que "es la crisis institucional más honda que se ha vivido desde el 78".

Según ha explicado ante un salón de grados que no ha completado aforo, han asistido cerca de 70 alumnos, los españoles de todas las ideologías decidieron sentarse y hacer "esa gran suma por España", en referencia a la Constitución, y por eso ha calificado la situación política actual de "crisis inédita de sistema".

En este sentido, ha mostrado su asombro ante el hecho de que muchos ciudadanos no vean la gravedad del momento y ha recalcado que para encontrar una salida es imprescindible entender lo que ocurre. Así, ante el escenario actual, Álvarez de Toledo ha explicado que sólo hay tres opciones: "un proceso de sedición encabezado por el PSOE, una opción de gobierno de concentración constitucional o ir a terceras elecciones".

Para ella, la opción preferible es la segunda, pero advierte que ese pacto de PP, PSOE y Ciudadanos requiere la condición previa de que los socialistas hagan "una enmienda a la totalidad" de la política que hacen "desde la época de Zapatero". "Deben bajarse del proceso y sumarse a las fuerzas constitucionalistas para emprender el camino inverso. Un contraproceso de defensa del orden democrático del 78", ha insistido.

Para la portavoz del grupo parlamentario popular la 'España suma' a la que hace alusión el título de la conferencia es la Constitución, porque se trató de un proyecto pionero que conjugó diversidad con unidad y que tuvo su momento culmen en el 78 con la Transición, cuando se generó "la verdadera tercera vía, un monumento a la reconciliación" como es la Constitución Española. "Es un ejercicio formidable de integración de al diferencia, y supuso la integración de la izquierda, la derecha y los nacionalistas", ha recalcado.

Pero para Álvarez de Toledo, esa unidad se rompió pronto por los

nacionalistas y más tarde por el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, al que ha acusado de romper el concierto constitucional español al negociar por un lado "la metamorfosis de ETA de banda a actor político, y por la otro al impulsar la reforma del estatuto catalán. Para la dirigente del PP, Zapatero sustituyó el pacto constitucional por el pacto del Tinell (2003), "que es un acuerdo de la izquierda con el nacionalismo" para excluir a la derecha, ha señalado en referencia al acuerdo que se alcanzó para conformar un tripartito de PSC, ERC e ICV-EUiA que gobernara la Generalitat.

Y ha advertido de que ese proceso que nació en el Gobierno socialista de Zapatero sigue ahora en marcha porque el líder actual del PSOE, Pedro Sánchez, así lo ha decidido. "No forma un gobierno, encabeza un proceso contra el sistema constitucional", ha explicado.

EL MOMENTO MÁS COMPLEJO Y DIFÍCIL DESDE EL 78

La portavoz ha incidido en que este proceso --'procés' ha llegado a verbalizar-- coloca a España ante el momento "más complejo y difícil" desde 1978 y ha lamentado que mientras que la ley liquidó el proceso --independentista catalán--, la política ahora lo ha recuperado. Por eso, ha aseverado que el PSOE encabeza el proceso de liquidación constitucional, y que lo hace de la mano de los separatistas, con los golpistas y "con el partido que considera legítimo que mataran a tantos héroes y mártires de la Constitución".

Por eso, la portavoz popular ha calificado a Pedro Sánchez de ser "un integrista del poder, un fanático del poder" que llegó a la Moncloa "por la rendija particular que le facilitó el apoyo de un procesado por golpismo, Junqueras, un exterrorista, Otegi, y un fugado, Puigdemont".

"Sánchez es un fanático del poder, es su dios, se inclina al poder y esta dispuesto a todo para mantenerlo", ha indicado, señalando que incluso puede entregar la unidad constitucional de España. Pero advierte de que el líder socialista no fragua un gobierno sino un proceso "inspirado e impulsado por los enemigos de la Constitución".

APELA A LA "INSURRECCIÓN INTERNA" EN EL PSOE

Ante esta deriva del presidente en funciones, Álvarez de Toledo ha apelado a los barones del PSOE --ha citado a Page, Lambán, Borrell y Fernández Vara, para que se pongan manos a la obra para corregir la deriva reaccionaria del partido.

Con todo, ha lamentado que las declaraciones al respecto de estos dirigentes socialistas son "como burbujas en la noche" y "no balizan un horizonte nuevo". "Son declaraciones que se pierden. No es una insurrección interna en el PSOE para devolverle al orden constitucional", ha insistido.

Pero ha señalado que no desfallecen en su intento de sumar de nuevo al PSOE a la senda constitucionalista, y por este motivo, ha indicado que ha presentado mociones en todos parlamentos autonómicos "para que los socialistas tengan la posibilidad de pasar de las palabras a los hechos".

"El futuro de España no puede depender de cuatro barones socialistas, muy débiles seriamos", ha indicado, para luego señalar que la sociedad civil debe actuar también con valentía, convicción y firmeza para alzar la voz "y decir la verdad que a veces incomoda". Álvarez de Toledo cree imprescindible "refundar el suelo ético de la nación".

Para concluir, la portavoz ha creído imprescindible dejar de lado las diferencias entre las diferentes fuerzas constitucionalistas con el objetivo de defender el proyecto compartido con generosidad, y ha apuntado que si se hubiera dado un acuerdo hace unos meses, la situación actual sería distinta.

"Si las fuerzas políticas comprometidas con el orden hubiéramos concurrido juntos, no estaríamos donde estamos. Pero no podemos llorar sobre lo que no se ha hecho", ha apuntado.