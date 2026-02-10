Alvise anuncia que SALF también presentará listas en Castilla y León, con su coordinadora regional como candidata

Lucía Echevarrieta, candidata de SALF a la JUnta de Castilla y León, con el líder del partido, Luis 'Alvise' Pérez. - LUCÍA ECHEVARRIETA

MADRID 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El eurodiputado Luis 'Alvise' Pérez ha anunciado que su partido Se Acabó la Fiesta (SALF) también presentará listas en las elecciones autonómicas de Castilla y León, como ya hizo en los comicios de Aragón por primera vez desde las europeas, y ha desvelado que su candidata será la coordinadora regional del partido, la abogada Lucía Echevarrieta Martín.

En sus redes sociales, Alvise ha confirmado la noticia adelantada por 'The Objective' destacando que Lucía Echevarrieta, miembro de la dirección nacional de SALF, tiene bufete en Burgos, es especialista en Derecho Administrativo, Civil y Bancario, ostenta la presidencia de la Agrupación de Jóvenes Empresarios en la capital burgalesa desde hace unos meses y está en la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de esa ciudad.

El resto de candidatos, según ha señalado, serán personas con una media de 15 a 25 años de experiencia profesional en el sector privado.

SALF, que se quedó a las puertas de conseguir escaños en las elecciones de Aragón, repite otra vez en unos comicios autonómicos después de irrumpir en política en las elecciones europeas de 2024, donde Alvise logró otros dos diputados que ahora están enfrentados con su líder e incluso le han denunciado en el Tribunal Supremo por alentar el acoso contra ellos en redes sociales.