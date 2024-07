Alvise dice que dimitirá como eurodiputado y se presentará a las generales cuando se convoquen para "acceder a Moncloa"

BRUSELAS, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El líder de la agrupación de electores Se Acabó La Fiesta (SALF), Luis 'Alvise' Pérez, ha avanzado este martes que dimitirá como eurodiputado y se presentará a las próximas elecciones generales cuando se convoquen para "acceder a Moncloa" y "echar" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Lo que queremos prioritariamente es acceder a Moncloa o que Moncloa dependa de nosotros en la formación de gobierno y poder prioritariamente echar a Pedro Sánchez del Gobierno de España", ha explicado el eurodiputado en declaraciones a los medios de comunicación a su llegada a la primera sesión plenaria de la X Legislatura del Parlamento Europeo, en Bruselas.

De esta forma 'Alvise' Pérez ha certificado que "en cuanto se convoquen elecciones generales" dimitirá como eurodiputado y se presentará a los comicios liderando 'Se Acabó La Fiesta', agrupación sobre la que ya había anunciado su intención de convertir en partido político.

Por el contrario el líder de SALF informó el pasado jueves que no concurrirá a eventuales elecciones que puedan celebrarse en las autonomías en las que Vox ha roto con el PP por la acogida de menores migrantes no acompañados para no competir con los de Santiago Abascal.

SALF se presentó a unos comicios electorales por primera vez en las elecciones europeas del pasado 9 de junio. En ellas, obtuvo más de 800 mil votos y tres eurodiputados. Entre sus promesas electorales, destacó la de "sortear" su sueldo de eurodiputado entre sus seguidores.