Alvise dice al Supremo que está dispuesto a comparecer de forma voluntaria por la PCR falsa de Illa

MADRID 12 May. (EUROPA PRESS) -

El eurodiputado Luis 'Alvise' Pérez ha informado al instructor del Tribunal Supremo que le investiga por la difusión en sus redes de una PCR falsa del que fuera ministro de Sanidad y ahora presidente de Cataluña, Salvador Illa, de que "está dispuesto a comparecer de manera voluntaria" en esta causa, aunque entiende que lo apropiado es que se archive el asunto.

En un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, el líder de 'Se Acabó la Fiesta' (SALF) responde así al magistrado de la Sala de lo Penal Javier Hernández, que la semana pasada acordaba iniciar los trámites para pedir autorización al Parlamento Europeo con el objetivo de poder investigar al eurodiputado por los delitos de falsedad e injurias.

Hernández señalaba entonces en un auto que debía solicitarse a la Eurocámara la correspondiente autorización, pero daba la oportunidad al querellado de que ejerciera sus derechos defensivos y compareciera voluntariamente a los efectos previstos en los artículos 118 y 775 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim).

LA PCR FALSA

Fue el pasado 11 de abril cuando trascendió que el Supremo acordaba abrir causa contra el líder de SALF al apreciar "múltiples" indicios fundados de presuntos delitos de falsedad en documento privado e injurias por la difusión de una PCR falsa de Illa.

El asunto llegó al alto tribunal después de que en 2021 el Juzgado de Instrucción Número 33 de Barcelona recibiera una querella de la Fiscalía. El pasado septiembre de 2024, se envió el caso al TS, toda vez que Alvise goza de la condición de aforado por ser eurodiputado. Por defectos formales, el tribunal reenvió el procedimiento a Barcelona, lo que ralentizó el proceso.

Los hechos se remontan al 11 de febrero de 2021, cuando Alvise publicó un 'tuit' durante la campaña electoral a las elecciones catalanas y en el marco de un debate electoral televisado entre los candidatos, entre los que se encontraba Illa.

Alvise publicó en su cuenta un texto que decía "Hola Salvador Illa. Entre la LOPD o demostrar que un ministro y candidato autonómico de mi país miente... la segunda". El mensaje iba acompañado de la fotografía de un documento que simulaba un informe clínico fechado unos días antes, en el que se hacía constar el resultado "positivo" de una PCR a nombre de Illa.

La Fiscalía defiende que dicho documento es totalmente falso y que lo habría confeccionado Alvise con ánimo de perjudicar a Illa y al PSC. Y pese a que señala que aún hay "diligencias pendientes de comprobación", considera que aunque "se trata de un retuit sin relación con el autor del original" seguiría siendo posible investigarle cuando menos por un delito de utilización de un documento falso e injurias.

LO ENCONTRÓ EN REDES SOCIALES

Ahora, en el escrito de la defensa de Alvise, se recoge su declaración inicial ante el juzgado de instancia en la que señaló que "encontró esa imagen en redes sociales, (...) que no elaboró dicha imagen, que no pidió a nadie que elaborase dicha imagen y que la consiguió al verla en WhatsApp y en otros tuits".

Añadía entonces que era "tendencia" en Twitter y que "su voluntad era dar una opinión política en relación al debate que se estaba haciendo en la comunidad de Cataluña".

El letrado de Alvise, Yegor Varela, insiste ahora en que de lo investigado hasta ahora "no puede inferirse ni remotamente que hubiera cometido falsedad sobre ese documento" y que el eurodiputado "niega cualquier autoría o participación sobre la elaboración del falso documento clinico de la PCR". "De hecho, manifiesta que dicho documento con carácter previo a que fuera publicado por él había sido masivamente difundido", abunda.

Asimismo, añade que "tampoco existe ni un solo elemento de hecho que permita considerar que conociera de la falsedad de dicho documento y, por tanto, pueda responder por el uso de documento falso con el ánimo de perjudicar".

De hecho, explica que el documento presentaba "los ribetes de realidad suficientes como para que no se pudiera advertir a priori su falsedad". "El señor Pérez o cualquier otro ciudadano que ve ese documento no tiene por qué dudar del mismo, máxime cuando es de conocimiento público y el afectado no lo había desmentido", indica.

Por otro lado, el abogado recalca que dado que Alvise no es periodista profesional, no se le puede exigir que antes de publicar en redes tuviera que haber llamado a Illa "para preguntar sobre algo que era objeto de comentarios públicos y plurales en redes sociales". "Tampoco podemos perder de vista que en todo caso los hechos son atípicos desde un plano estrictamente constitucional porque la conducta del Sr. Pérez supone el ejercicio legítimo de un derecho", añade.

NI CAPRICHOSO NI IRRACIONAL

A esto, suma que el 'tuit' de Alvise no fue "caprichoso ni irracional", y que "no es fruto de un abusivo y arbitrario uso de su libertad de expresión, sino que es fruto del ejercicio razonable de su libertad de expresión que ejercitó sosteniendo la misma tesis que muchas personas antes que él".

Y subraya que cuando el eurodiputado pudo advertir que el documento podía ser falso, "retiró el tuit" porque jamás ha querido perjudicar o difamar a Illa, "sino simplemente interactuar en las redes sociales opinando sobre temas que eran tendencia y de interés público".