Alvise se presentará a las elecciones como cabeza de lista de SALF por Madrid

Archivo - El eurodiputado y líder de Se Acabó la Fiesta (SALF), Luis 'Alvise' Pérez - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El eurodiputado Luis 'Alvise' Pérez Fernández ha anunciado que su partido Se Acabó la Fiesta (SALF) se presentará a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre y que él será el cabeza de lista por Madrid, según ha decidido la Ejecutiva de la formación.

"Os anuncio que SALF va a presentarse a las elecciones generales conmigo como cabeza de lista por Madrid, tal y como ha votado hace escasas horas la Ejecutiva de este proyecto", ha anunciado en un vídeo publicado en redes sociales.

La agrupación de electores Se Acabó la Fiesta (SALF), con 'Alvise' a la cabeza, se estrenó en las elecciones europeas de junio de 2024 y consiguió más de 800.000 votos, casi el 5%, y tres eurodiputados.

Después se constituyó como partido político y concurrió a las elecciones autonómicas celebradas en Castilla y León, Aragón y Andalucía, pero en ninguna de esas citas obtuvo representación parlamentaria.

Paralelamente, los otros dos eurodiputados de Se Acabó la Fiesta, Diego Solier y Nora Junco, dejaron el partido con críticas a su líder llegando incluso a presetar demandas por acoso contra él.