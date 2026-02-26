AMP.- Cae un grupo albanés itinerante que robaba con armas en chalés habitados y escondía el botín en zulos

Vehículo de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL

MADRID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha desarticulado un grupo criminal itinerante de origen albanés, en colaboración con la Policía de este país, dedicado presuntamente a robos con violencia en casa habitada recurriendo a armas de fuego, escondiendo el botín en zulos.

Se trata de la misma organización detrás del robo sufrido por el futbolista italiano Marco Verratti en 2022, cuando estaba de vacaciones en una casa en Ibiza propiedad del brasileño Ronaldo Nazario.

La operación se ha desarrollado en dos fases con entradas y registros en Barcelona (2) y Albania (4) y la incautación de más de 10.500 euros, cuatro relojes de lujo y diversos bolsos de alta gama valorados en más de 50.000 euros, según ha informado la Policía Nacional.

En concreto, han sido detenidas cinco personas que pasaron a disposición de la autoridad judicial como presuntos responsables de los delitos de pertenencia a grupo criminal, robo con violencia, lesiones y falsedad documental.

BASE DE OPERCIONES EN BARCELONA

La organización, según ha detallado el jefe del Grupo II de robos de UDEV Central en una rueda de prensa en el Complejo Policial de Canillas, está detrás de once robos desde agosto agosto de 2024, consiguiendo un botín superior al millón y medio de euros en relojes de lujo, joyas, bolsos o dinero en efectivo.

El botín lo escondían en zulos en el monte o zonas apartadas, para que terceras personas lo recuperaran y sacaran los bienes robados de España, principalmente con destino a Albania, donde se ha acreditado que los miembros de la banda tienen múltiples propiedades.

Los robos se cometían entre las 20.00 y la medianoche tras saltar muros y forzar ventanas en chalés ubicados en urbanizaciones de Marbella (Málaga), Córdoba, Cádiz o Sevilla, así como la zona del Levante español. La base de operaciones la tenían en Barcelona, desde donde se desplazaban por carretera para perpretar los robos.

COCHES ALQUILADOS Y WALKIE-TALKIE CON PINGANILLOS

La investigación ha constatado que el grupo se desplazaban a bordo de vehículos de gran cilindrada alquilados en Alemania y con matrículas dobladas. Las víctimas eran los moradores de los chalés, normalmente personas con un perfil económico alto, a los que amenazaban y golpeaban para que les indicasen la ubicación de las cajas fuertes y objetos de valor.

Para ello, vestían de negro, con pasamontañas y utilizaban dispositivos tipo walkie-talkie con pinganillos sujetos al pecho durante el asalto, mientras uno de ellos permanecía en el vehículo realizando labores de vigilancia.

La operación se ha desarrollado en dos fases. La primera de ellas permitizó localizar en Albania en septiembre de 2025 a uno de los principales cabecillas, que será extraditado a España. Otro de los miembros destacados fue arrestado en Italia, ejecutándose una OEDE correspondiente para su detención.

La segunda fase se llevó a cabo en Barcelona el pasado mes de enero, con la detención e dos varones, arrestando también a otro integrante en la localidad de Benidorm, procediendo a una extradición a Italia por tener una OEDE en vigor. El pasado miércoles se detuvo, además, a una mujer en Barcelona vinculada con estos hechos.