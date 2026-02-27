(AMP) Cellnex eleva pérdidas a 361 millones en 2025 por extraordinarios, pero reafirma previsiones para 2027

Archivo - Fachada de la sede de Cellnex, en Barcelona, Cataluña (España) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

Cellnex registró unas pérdidas netas atribuidas de 361 millones de euros en 2025, lo que supone multiplicar, aproximadamente, por 13 veces los 'números rojos' de 28 millones anotados un año antes, debido a extraordinarios, si bien la empresa ha reafirmado sus previsiones para 2027, según ha informado este viernes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El operador español de torres e infraestructuras de telecomunicaciones ha explicado que el resultado negativo recoge el impacto puntual del plan de reorganización en España y de deterioros de valor, que lastraron la última línea de la cuenta de resultados a pesar de la "fuerte" mejora operativa.

Entre enero y diciembre de 2025, Cellnex obtuvo unos ingresos de 4.418 millones de euros, un 1,5% menos que en el ejercicio anterior. El beneficio bruto de explotación (Ebitda) ajustado se situó en 3.317 millones, un 2,1% menos, mientras que el Ebitda después de arrendamientos (Ebitdaal) alcanzó los 2.484 millones de euros, un 4% más.

El flujo de caja libre recurrente apalancado (RLFCF) aumentó un 7,1%, hasta 1.913 millones de euros, mientras que el flujo de caja libre (FCF) se situó en 350 millones, impulsado por una sólida generación de efectivo recurrente y una menor intensidad de capital. Este año supone, según la compañía, un punto de inflexión estructural en términos de flujo de caja, que se acelerará aún más en 2026 y 2027.

El beneficio operativo aumentó hasta los 476 millones de euros en 2025, frente a los 197 millones de 2024, lo que supone un incremento de en torno al 142%. Este rendimiento refleja unos resultados operativos subyacentes "más sólidos" y un menor impacto de las partidas no recurrentes en comparación con el año anterior. Por su parte, el resultado consolidado antes de impuestos mejoró en casi 250 millones de euros con respecto al año anterior.

Cellnex siguió optimizando su cartera mediante una asignación disciplinada del capital y desinversiones selectivas en línea con su enfoque estratégico. La venta del negocio francés de centros de datos reforzó el compromiso del grupo con las infraestructuras básicas de telecomunicaciones, con valor escalable a largo plazo, y consolidó su posicionamiento como operador neutral especializado.

El grupo cerró el ejercicio con una deuda financiera neta de 20.800 millones de euros según la NIIF 16, manteniendo un perfil "muy estable", con alrededor del 77% de la financiación a tipo fijo, un coste medio del 2,1% y un vencimiento medio de 4,1 años, lo que le permite preservar la flexibilidad de su balance a largo plazo.

El consejero delegado de Cellnex, Marco Patuano, destacado que el año 2025 marca un punto de inflexión en la transformación del grupo, con una "mejora estructural" del flujo de caja libre que confirma la solidez de su crecimiento orgánico y el continuo progreso en la eficiencia operativa. "Cellnex ha demostrado que el crecimiento, la disciplina financiera y la creación de valor para los accionistas pueden avanzar en paralelo", ha comentado.

CONFIRMA GUÍA PARA 2027

De cara a este año, las previsiones de la compañía apuntan a unos ingresos de entre 4.075 y 4.175 millones de euros, un beneficio bruto de explotación (Ebitda) ajustado de entre 3.425 y 3.525 millones, un flujo de caja libre recurrente apalancado (RLFCF) de entre 1.900 y 2.000 millones y un flujo de caja libre (FCF) de entre 600 y 700 millones de euros.

En este contexto, Cellnex ha confirmado su guía para 2027, ajustada por los cambios de perímetro y el incremento de la remuneración al accionista, que contempla ingresos de entre 4.255 y 4.455 millones, un Ebitda ajustado de entre 3.605 y 3.805 millones, un RLFCF de entre 1.945 y 2.145 millones y un FCF de entre 975 y 1.175 millones de euros.

CRECIMIENTO ORGÁNICO CONSTANTE Y DIVIDENDO DE 500 MILLONES

La compañía ha indicado que los resultados se han visto respaldados por "un crecimiento orgánico constante, una rentabilidad reforzada y una aceleración en la generación de flujo de caja libre".

Cellnex ha seguido avanzando en su agenda de transformación "con disciplina, combinando excelencia operativa y solidez financiera, lo que ha reforzado su posición como operador líder de infraestructuras de telecomunicaciones en Europa".

Además, la remuneración de los accionistas aumentó en 2025 y se aceleró con respecto a los objetivos originales, a través de un programa de recompra de acciones por valor de 1.000 millones de euros.

En este contexto, la empresa ha recordado que un hito importante durante el 2025 fue la finalización del programa de recompra de acciones por valor de 1.000 millones de euros, ejecutado un año antes de lo previsto.

"Esta operación refuerza el compromiso del grupo con una asignación disciplinada del capital y una remuneración sostenida del valor para los accionistas", ha explicado la firma.

Además, en enero de 2026, el grupo inició el pago de dividendos con el primer tramo del compromiso anual de 500 millones de euros.

El director financiero de Cellnex, Raimon Trias, ha señalado que la "solidez" del modelo de negocio de la compañía les ha permitido alcanzar sus objetivos financieros y de remuneración de los accionistas. "Hemos reducido la deuda y estamos en camino de situarla por debajo del 6x del Ebitda. Esta mejora estructural en la generación de caja --uno de nuestros principales objetivos en el Capital Market Day de 2024-- nos permite anticipar e incrementar la remuneración a los accionistas, lo que demuestra la fortaleza de la empresa", ha aplaudido Trias.

POR LÍNEAS DE NEGOCIO

Las torres de telecomunicaciones, núcleo de la actividad del grupo, generaron 3.225 millones de euros en ingresos, con un crecimiento orgánico del 5,5% impulsado por los escaladores contractuales, las actualizaciones ligadas al IPC, la sólida actividad de co-ubicación y los despliegues 'build-to-suit'.

Por su parte, los sistemas DAS, las 'small cells', el modelo RAN-as-a-Service y otros servicios de red aportaron 272 millones, con un crecimiento orgánico del 4,9%, reflejo de los despliegues en ubicaciones interiores de alta densidad, sistemas de transporte, estadios y grandes recintos.

La actividad de radiodifusión sumó 264 millones, con un avance del 1,9% en un año marcado por la renovación de contratos a largo plazo, que refuerza el papel esencial del grupo en los sistemas de comunicaciones de los operadores.

Los servicios de fibra, conectividad y alojamiento generaron 234 millones de euros, con un crecimiento del 16,1%, impulsado principalmente por el despliegue del proyecto de fibra Nexloop en Francia.

EXCELENCIA OPERATIVA IMPULSADA POR LA ADOPCIÓN DE LA IA

La disciplina operativa siguió generando importantes ganancias de eficiencia en todo el grupo, con una mejora significativa interanual de todos los indicadores de Cellnex por torre: los costes de personal por torre disminuyeron un 1,9%, los costes de mantenimiento un 1,4% y los gastos generales y administrativos un 4,9%.

La mejora de la gobernanza de los datos y el despliegue de sistemas operativos basados en inteligencia artificial han aumentado la visibilidad, la precisión y la fiabilidad de los procesos.

Además, se logró una mayor eficiencia en los arrendamientos mediante la compra progresiva de terrenos, lo que reforzó el control de los costes a largo plazo y consolidó el papel de Celland como plataforma clave de creación de valor dentro del grupo.

Como resultado, el margen de Ebitdaal mejoró en 160 puntos básicos en 2025, lo que confirma que Cellnex avanza en la consecución de sus "ambiciosos" objetivos de rentabilidad.