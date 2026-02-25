(AMP) La CNMC declara que Apple y Amazon han incumplido la orden de cesación dictada en 2023

Archivo - La presidenta de la CNMC, Cani Fernández, durante la primera jornada del VI Foro Internacional Expansión, en el Parador de Alcalá de Henares, a 21 de mayo de 2025, en Alcalá de Henares, Madrid (España) - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha declarado que Apple y Amazon incumplieron la orden de cesar las conductas anticompetitivas impuesta en su resolución sancionadora de 2023, según ha informado este miércoles el organismo presidido por Cani Fernández.

En julio de ese año, el organismo multó a ambas compañías con 194,15 millones de euros por incluir cláusulas restrictivas en los contratos que regulaban las condiciones de Amazon como distribuidor de Apple.

El pasado 1 de octubre, el Consejo de la CNMC constató que las empresas no habían puesto fin a dichas prácticas hasta mayo de 2025, tras recibir la propuesta de incumplimiento de la Dirección de Competencia.

Además, el Consejo instó a esta Dirección a incoar un nuevo expediente sancionador por indicios de infracción, sin que ello prejuzgue el resultado final del procedimiento.

La resolución ha sido recurrida ante la Audiencia Nacional y está pendiente de sentencia, si bien Apple y Amazon han rechazado la decisión de Competencia.

EFECTOS EN EL MERCADO

Las cláusulas tuvieron los siguientes efectos en el mercado: restringieron injustificadamente el número de revendedores de productos Apple en la web de Amazon en España, limitaron los espacios publicitarios donde podían anunciarse productos competidores de Apple en dicha plataforma e impidieron que Amazon dirigiera campañas de marketing a clientes de productos de Apple para ofrecerles alternativas de otras marcas.

Asimismo, en su resolución de 2023, la CNMC instó a Apple y Amazon a que adoptaran las medidas necesarias para cesar en sus conductas anticompetitivas.

Las cláusulas que restringían el número de revendedores de productos Apple en Amazon y que limitaban los espacios publicitarios de Amazon para los competidores de Apple fueron eliminadas en mayo de 2025.

AMAZON Y APPLE RECHAZAN LA DECISIÓN DE COMPETENCIA

"Hemos presentado un recurso porque no estamos de acuerdo con la resolución de la CNMC", según han apuntado fuentes genéricas de Amazon a Europa Press.

También han añadido que no comparten "la afirmación de la CNMC de que Amazon se beneficia al excluir a vendedores de la tienda", ya que consideran que "su modelo de negocio se basa, justamente, en el éxito de las empresas que venden a través de Amazon, muchas de las cuales son pymes".

"Además, fruto del acuerdo con Apple, los clientes españoles se han beneficiado de una amplia variedad de producto, que se ha más que duplicado en los últimos cuatro años, de excelentes ofertas, así como envíos más rápidos", han concluido.

Por otro lado, Apple ha asegurado que la seguridad de sus clientes es su "máxima prioridad". "Nuestros equipos colaboran constantemente con las fuerzas del orden, los distribuidores y las webs de comercio electrónico de todo el mundo para retirar los productos falsificados del mercado", ha añadido.

"Respetamos a la CNMC, pero no estamos de acuerdo con su decisión, y creemos que siempre hemos cumplido con las órdenes de las autoridades. Seguiremos trabajando para proteger a nuestros clientes de los productos falsificados y ofrecerles la seguridad de que reciben un producto auténtico de Apple al sacarlo de la caja", ha concluido Apple.