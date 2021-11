FGE dice que la imparcialidad de Delgado no se vio afectada cuando decidió no proponer a Stampa para Anticorrupción

Era uno de los fiscales de 'Tándem', causa en la que el despacho de Baltasar Garzón lleva la defensa de varios investigados

La Fiscalía General del Estado (FGE) ha respaldado este miércoles en el Consejo Fiscal la decisión de Dolores Delgado de no proponer en octubre de 2020 al fiscal Ignacio Stampa para una de las ocho plazas de Anticorrupción destacando que no obtuvo ninguno de los 80 votos emitidos por los consejeros para las ocho plazas a las que concurría. Además, el comunicado de la FGE, se indica que en este caso concreto y "pese a las informaciones difundidas, no concurría causa objetiva alguna que afectase a la imparcialidad" de Delgado.

Esas informaciones a las que se refiere el comunicado recogido por Europa Press son las publicadas por diferentes medios de comunicación y tienen relación con esa decisión de octubre de 2020 que acabó con la salida de Stampa de Anticorrupción. El fiscal estaba adscrito al caso 'Tándem' --donde se investigan los negocios presuntamente irregulares del comisario jubilado José Manuel Villarejo--, y se da la circunstancia de que el despacho de abogados de la pareja de Delgado, el exjuez Baltasar Garzón, lleva la defensa de varios de los investigados.

Hoy, en la reunión del Consejo Fiscal, la fiscal jefa de la Inspección Fiscal, Antonia Sanz Gaite, ha informado de que no existe cobertura legal para que una FGE "se abstenga de realizar propuestas de nombramiento discrecional". Además, se ha dado lectura del acta del pleno celebrado el 27 de octubre de 2020 y se ha recordado que mientras a las ocho plazas de Anticorrupción se presentaron quince personas, a la novena, que salió porque el titular estaba en servicios especiales sólo aspiraron cinco. Añaden que Stampa no aspiró a esa novena.

En ese repaso al acta han destacado que el entonces Teniente Fiscal del Tribunal Supremo Luis Navajas se ausentó voluntariamente para no participar en el pleno como consecuencia de las declaraciones realizadas días antes en relación con el fiscal Stampa. La FGE también destaca del acta que ninguno de los vocales del Consejo Fiscal preguntó o hizo mención alguna a las diligencias de investigación tramitadas por la Fiscalía de la Comunidad de Madrid en las que aparecía como investigado Stampa después de que Vox interpusiera denuncia contra él como consecuencia de la presunta revelación de información judicial secreta a una abogada de Podemos.

LUZÓN DEFIENDE A LOS ACTUALES

Además, indican que en esa reunión, varios consejeros hicieron constar en sus informes orales previos a la votación su intención de "proponer perfiles serios, discretos, rigurosos y alejados de la polémica", atendiendo a "la Fiscalía de que se trata y los acontecimientos ocurridos en los últimos tiempos". Recuerda la FGE que tras quedar fuera de los ocho elegidos, su compañero en 'Tándem' Miguel Serrano si fue elegido, y una vez que se publicó en el BOE, Stampa optó por no recurrir tales nombramientos en la vía jurisdiccional contencioso-administrativa. Añade que, según las publicaciones difundidas estos días, reclama ahora al Ministerio de Justicia una cantidad monetaria superior a los 200.000 euros.

Por otro lado, sobre la intervención del fiscal Jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, destacan que ha informado a los consejeros de que los fiscales nombrados tras el Consejo Fiscal de octubre de 2020 "respondían al perfil requerido de prudencia y discreción" y que el fiscal finalmente designado para continuar la tramitación de la causa Tándem, junto con Serrano, "suponía un perfil de fiscal reservado, ajeno a cualquier protagonismo con los medios de comunicación y técnicamente muy solvente".

Además, Luzón ha señalado que de la causa Tándem "no se deriva contenido penal alguno en relación con la FGE ni nadie relacionado con ella". "Elocuente a estos efectos resulta el auto de 05 de junio de 2019 dictado por el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional (pieza nº 4 de las DP 96/2017)", añaden.

Luzón ha apuntado además que lejos de sufrir perjuicio alguno, la tramitación de la causa Tándem continuó tras la marcha de Stampa. Recuerdan que ya hay tres piezas separadas de este procedimiento --Iron, Land y Pintor-- que están siendo objeto de enjuiciamiento ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, en las cuales el Ministerio Fiscal solicita más de 100 años de prisión contra el comisario José Manuel Villarejo.

SECRETARÍA TÉCNICA

Por su parte, el fiscal jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, Álvaro García Ortiz, ha informado "sobre las falsas afirmaciones publicitadas a través de varios medios de comunicación" en relación a las diligencias de investigación abiertas por la Fiscalía de la Comunidad de Madrid tras la denuncia interpuesta por el partido político Vox contra el fiscal Stampa

El Fiscal Jefe ha hecho un repaso cronológico de la tramitación del procedimiento de investigación penal incoado por el Fiscal Superior de Madrid y ha repasado "los posibles defectos de los que adolecía la tramitación de las citadas diligencias de investigación por el fiscal encargado de las mismas". Él tuvo conocimiento de la misma en virtud de la dación de cuentas realizada por el Fiscal Superior de Madrid al amparo del artículo 25.2 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.

Ha apuntado que la primera propuesta de archivo de fecha de 5 de octubre se realizó sin haberse tomado declaración a José Manuel Calvente, y que la segunda propuesta de archivo realizada el 23 de octubre --días antes del Consejo Fiscal-- se efectuó sin que hubiera sido aportado al procedimiento el chat del servicio jurídico de Podemos.

"La constatación de la existencia y el contenido de ese chat constituía el elemento esencial para contextualizar y contrastar las imputaciones formuladas en la denuncia contra el fiscal Stampa, y la Audiencia Nacional había remitido una documentación distinta a la reclamada por el fiscal encargado de la investigación", explica la nota.

Por ese motivo, "en orden a asegurar el principio de unidad de actuación", García Ortiz advirtió al Fiscal Superior de Madrid de las posibles irregularidades detectadas en la tramitación de las diligencias y sugirió la práctica de aquellas que consideró adecuadas, dejando a su libre consideración la oportunidad de realizarlas.

Ha recordado que el fiscal instructor no consideró relevante reclamar el chat interno del servicio jurídico de Podemos, diligencia investigadora que sí había acordado inicialmente, motivo por el que el entonces Fiscal Superior de Madrid, Jesús Caballero Klink, avocó para sí la tramitación de las diligencias de investigación, procedimiento penal archivado finalmente por éste en febrero de 2021.

Esto se produjo después de que en enero el Juzgado que instruye Tándem informara a la fiscalía de que no obra en la causa el contenido del chat de los servicios jurídicos de Podemos, sólo las referencias puntuales a las noticias habidas en prensa.

Recuerdan que Klink indicó que esto fue determinante para el archivo puesto que "no existe soporte documental válido, íntegro y contrastado de las comunicaciones de la Sra. Núñez de las que se pretende inferir la conclusión de la revelación de secretos por parte del fiscal Stampa".

Además, en la nota de FGE se indica que el fiscal encargado de la investigación puso en conocimiento de Stampa documentos internos de la institución y de naturaleza reservada emitidos por la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado _-ajenos, por tanto, al conocimiento de cualquier persona investigada en un procedimiento penal, sea o no fiscal_-, por lo que el Fiscal Superior se vio en la obligación de dar debida información sobre esta contingencia.